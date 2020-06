PÉNDULO POLÍTICO

’LOS ACTOS PUEDEN SER LEGALES PERO NO CONSTITUCIONALES: El poder ha de orientarse a la realización de estos fines primarios. ’El hecho de que el éxito de las acciones políticas implique el poder, no autoriza a sacar la conclusión de que el poder sea la motivación de la acción política, pues sería como decir quiere vivir para poder respirar’. La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos. Los Estados constitucionales contemporáneos, en cambio, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Constitucionalismo no es compatible con todas las acepciones de la constitución.’ ECC



Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral.



El explicar el estudio del sistema político. Estas son: Funcional, cultural, elección racional, de la organización, grupo-conflicto, Estado-céntrico e institucional. No es el objetivo entrar a abordar cada una de ellas. Para una mejor ilustración Véase: Alcántara, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambios. Fondo de Cultura Económica. México. 1995.



Se debe entender que el sistema político es muy complejo en cuanto a su accionar el determinar y establecer que vías son más óptimas. El sistema político puede entenderse como un conjunto conformado por los siguientes elementos: En primer lugar, lo integran los elementos institucionales (a cuya expresión formalizada aquí se le denomina régimen político) que representan los poderes políticos y sus reglas de interacción para consigo mismo y para con la sociedad, pero también a las normas, escritas o consuetudinarias, que hacen referencia a las formas de tenencia de la propiedad, a su transmisión ,a su enajenación y a sus constricciones. En segundo término los actores institucionalizados en que la sociedad se organiza ya sea de manera activa o pasiva, para transmitir sus demandas, influir o modificar en mayor o menor medida en las decisiones del gobierno. En tercer lugar, los valores de los individuos y los grupos sociales que componen la sociedad en cuanto a la comprensión de la actividad política se refiere, derivados tanto de elementos estrictamente culturales como de experiencias históricas.



Y debe señalarse que la existencia de un sistema político ’de carácter nacional’ se encuentra inmerso en el entramado internacional, del cual puede recibir influencias bien sea como consecuencia de la actuación de otros sistemas políticos de carácter igualmente nacional, bien como resultado de acciones del propio sistema internacional. Esta argamasa de responsabilidades y competencias del accionar de las estructuras orgánicas en forma coordinada. ’El régimen político, integrado por el estado, poderes y su entramado institucional, la Constitución Política y las leyes fundamentales reguladoras dela política, la sociedad y la economía; los actores sociales, en los que se den cabida los partidos políticos, los grupos de presión, y los movimientos sociales; la cultura política y el escenario internacional’ . El mismo sistema, también se dan diferentes tipos de relaciones como las de poder, de mando, de obediencia, de satisfacción de necesidades, de legitimidad, de apoyo, eficiencia, efectividad y eficacia. Lo interesante del sistema es que siempre está en un continuo movimiento, que genera cambios y transformaciones, en algunos más que en otros. EXPRESA Manuel Alcántara en su obra Gobernabilidad, crisis y cambio, 1995.



En ella se encuentran inmersos varios componentes, se habla de régimen político, de un orden jurídico, de la cultura política, políticas públicas, tiempo y espacio, sociedad. La idea de sistema político se presenta como algo integral, como un todo, algo que para poder analizarlo y entenderlo se deben tomar en cuenta distintos factores, componentes y es aquí donde las políticas públicas como productos del sistema político, su análisis y estudio cobra gran importancia e impacto en el sistema ya que ellas pueden originar por un lado un clima de ’tranquilidad’ o de ’inestabilidad’, con lo cual pueden servir como un posible mecanismo de evaluación del sistema político. Todo sistema político tiene mecanismos de control desde la utilización del caos, miedo y temor (lo más grave es este porque crea inseguridades y perdida de libertades), esto es que el sistema permita válvulas de escape social o control. Lo único que no se debe perder la esperanza de la población que es el eje de todo gobierno malo o buen gobierno. La educación es esencial para que la población determine su conducta y sus demandas.



La circunstancia y coyuntura estas a la vista, solo que falta romper esquemas de temor, paternalismo del partido y a una masificación del voto, que permita uno de los ejes controles del poder público, el abstencionismo y la no participación ciudadana. Un gran segmentó de jóvenes de 18 a 38 años representan más del 40 % del electorado de casi 88 millones, que están en una edad productiva y de valor humano, en su gran capacidad de generar en su entorno cambios reales y concretos en su entorno, pero, esto es, en base a la participación masiva de ellos y ser conscientes de su realidad social, política, laboral y educativa. El mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. Donde el hombre está en su mundo inmediato de su realidad. La lengua es, pues, una organización del pensamiento que procede de nuestro contorno social y dentro de la cual tiene que moverse el pensamiento.