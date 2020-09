PÉNDULO POLÍTICO

Lucios Seneca ¡ Cuando muy elevado la fortuna que haya puesto a un hombre siempre necesita un amigo , El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo ¡. ! LAS PERSONAS JAMÁS DEBEN VIVIR EN EL TEMOR, SI A LA ESPERANZA ¡.



El redimensionamiento a la defensa de los derechos humanos en México: comprender que la Constitución hoy se encuentra principalmente fuera del texto que publicó Venustiano Carranza en 1917 y a las expresiones de los constituyentes de 1916 con expresiones de nacionalismo y de justicia social . La democracia como forma de gobierno y su organización colectiva de ciudadanos , que permitan el equilibrio de gobernantes y gobernados , en base a las nuevas formad de gobernanza; un pueblo no es simplemente una entidad política de organización en base a un sistema de partidos políticos que en forma democrática se representa el poder público .todo gobierno es en base al gobierno de un partido en el gobierno en sus tres niveles de representación .Los partidos , las campañas organizadas y los lideres sembrados por el poder público o de líderes naturales en las comunidades constituyen la realidad, sino la promesa, de los regímenes electorales .Las elecciones son rituales por su función y su forma de acuerdo a los estilos políticos de los actores .las expectativas de los votantes no son en general muy grandes y su tolerancia de las excentricidades del lenguaje y comunicación.



La otra focalización del liderazgo u organizador del sistema: sobre este tema, los críticos del estilo de un hombre de la persistencia y actitud, él opinó que Andrés Manuel es primero que nada un organizador. Yo estuve de acuerdo. Para eso anduvo de gira durante años, organizando la disidencia contra el sistema PRI-PAN, las acciones de inacción del partido en el gobierno y subrogarse a la economía de consumo y capitalismo. Andrés no es un líder. "Leader" en inglés quiere decir el que va adelante, el que marca un nuevo rumbo y sabe llevar a otros a un destino. Andrés hasta ahora es un organizador de la disidencia y actúa como disruptor. Ha actuado como un organizador, al estilo Alinsky, pero para ejercer un poder negativo. Bueno para hacer una disrupción, pero incapaz de armar consensos constructivos a una izquierda radical y sobre la situación de los pobres obreros. Los argumentos elitistas que aprueban la apatía publica, por causas de factores exógenos de controles bifrontes desde el miedo o a un paternalismo del poder , del partido que gobierne en representación de un partido político , el fenómeno de ruptura de agravio social a dos elementos esenciales de la corrupción e impunidad y a la suma de inseguridad social . La ecuación democrática igual a régimen electoral esta tan fuertemente arraigada en nuestra cultura ’paternalismo y al asistencialismo’ que se exige un esfuerzo consciente ’interpretar nuestro entorno social, político, económico ’para dejarla de lado a las actitudes de la política vieja; este 1 de julio se dio ese estigma de la esperanza de un cambio a esa argamasa de actos anti sociales de los gobernantes con su pueblo. Se rompe el ritual de votantes apáticos e hipócritas ante la inercia de esa acción de masas de un nuevo paradigma del siglo XXI.

cuando los documentos fundamentales son accesibles solamente a una elite para su estudio e implementación y a su reflexión ,el resto de la población está sujeta fuertemente a su interpretación a la elite y a la suma de fuerzas convergentes de un cambio de poder a una nueva elite ,esto , es , a la interpretación nueva de las leyes , de la voluntad divina , de lo que es o no correcto conforme a su educación y formación de su entorno social ;esto es , ser solidario de las masas o solo ser acciones sin relevancia social , la postura es trascender en acciones de impacto de justicia social , romper esquemas de desigualdad con justicia .



Las nuevas reglas de comportamiento o conducta en forma homogénea a esa diversidad de heterogeneidad ’aceptar reglas sociales’ entendida por la polarización de formas de pensar, pero aceptadas a un estado de bienestar. Si observamos con detenimiento los cambios que se van presentando en base al estilo político y sobre todo la forma de ver lo económico con lo político. Se observara evidentemente que también es estos casos el distinto papel del conocimiento –el auge del nuevo sistema de creación de riqueza –fue la causa de importantes cambios de poder, o contribuyo a ellos. La búsqueda de la nueva economía estado nación, y al conocimiento de hecho, la nueva fuerza explosiva que ha lanzado a la economías avanzadas a una enconada competencia global, en frente a los países de oligarquías capitalistas dominantes.



La fuerza de mercado a su globalidad de mercados de consumo y a ese capitalismo, que ha producido en los Estados soberanos que dependemos en lo económico a causa de los factores de comercio y sobre todo delegar las funciones del estado de bienestar. En la actualidad está desarticulando el poder, tanto en la esfera personal como en la pública. Los imperios del futuro son los imperios de la mente: Winston Churchill. Los cambios de la nueva forma de la riqueza han de producir conflictos de intereses, esto es, la forma de ser vinculante el poder político al poder económico, a una serie de acuerdos flexibles que permitan una mejor visión del Estado-Nación. La forma en que se genera riqueza y chocara de inmediato con todos los intereses enraizados cuyo poder surgió del anterior sistema de riqueza. La aparición de violentos conflictos estallaran a medida que cada una de las partes lucha por el control del futuro; o bien a causar caos económico como medio de presión de poder. La búsqueda de una nueva forma de vida y a la vista un nuevo sistema de poder. La familia en si, como institución, perdió prestigio e influencia a causa de multi-factores de poder económico a una sociedad de consumo y no de colectividad. Por eso la nueva implementación de la gobernanza que permita reencontrar como eje a la familia y encaminar ese poder social a medida que sus muchas de sus funciones eran trasferidas a otras instituciones –la enseñanza de la escuela, el civismo, los valores por ejemplo.



Los cambios que hemos visto de las empresas ,la economía , la política a nivel global a causa de acciones de dinero y a un capitalismo , solo las primeras escaramuzas de unas luchas por el poder, mucho mayores, que han de sobrevenir. Porqué estamos ante el más profundo cambio de poder de la historia de nuestro país; todo esto, dependerá de las trabajos o inacciones del nuevo partido en el gobierno de Morena, que cuenta con un valor agregado único y atípico, ante las esperanzas de las masas sociales.