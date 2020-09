PENDULO POLÍTICO

’LA POLÍTICA ES EL CAMINO PARA QUE LOS HOMBRES SIN PRINCIPIOS PUEDAN DIRIGIR A LOS HOMBRES SIN MEMORIA’ VOLTAIRE

En país no puede existir justicia sino se resuelve la injusticia social. Cada sociedad tiene un factor objetivo determinante que puede ser la religión, guerra, tecnología y cuando y como un elemento de la sociedad juega a ese paradigma en términos de comunidad consiente. El individualismo, el egocentrismo, se transformara estos paradigmas. El nacimiento de la acción y conciencia que permita esa lucha a encontrar mejoría de bienestar social e igualdad. EL movimiento social nos lleva a una posición de actuar y producir caos de revoluciones regionales, esto es, que el movimiento social permita que el estado sea parte solidaria a esa marginación, pobreza y desigualdad social de contrastes abismales de vida. Guerras híbridas, financieras. No vemos que real es el cambio no habla de la banca, de los neoliberales que dominan la macroeconomía de México por más de tres décadas...donde está en beneficio a la población, p con asistencialismo de pobreza y desigualdad social no lo soluciona, se ha empobrecido la población en forma sistemática, desde el modelo macroeconómico neoliberal implantado en la década de los 80s. La justicia social ahora es desigualdad social que ha producido millones de pobres y vulnerables a los embates del poder mismo nuestra juventud sin horizonte; en este país, ser pobre, es una condena a muerte o a morir lentamente, ante la indiferencia del estado mismo, que no ve al sujeto, sino como instrumento de estadística; ante la apatía, insensibilidad de nuestros gobiernos que se comen el presupuesto público.



Tienen resuelto su problema económico, no por sus salarios sino por medio de sus colusiones s, haciendo negocios privados, utilizando los recursos y los bienes públicos. las circunstancias de una nueva esperanza social ,ante una sociedad liquida que permita consolidar la coyuntura política ante el partido en el gobierno : en nuestro sistema democrático de representación del poder público que es emanado a la voluntad a través del sufragio del ciudadano que permite acceder al poder político y a su vez al poder público como medio de representación social de un municipio, distrito ,que está compuesto por un territorio, población y un gobierno o sea un partido en el gobierno en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal que enmarca el destino en la gobernanza positiva o negativa por un laxo de tiempo) .Las líneas de acción de la conducta de la población a falta de motivación y problemas de inseguridad, empleo, educación. El tema de sistemas de partidos, el abstencionismo, la apatía. Las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicadas en numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada. No obstante, el gobierno ha oficialmente autorizado la participación de las fuerzas militares en las actividades de ejecución del derecho interno, sin incluir medidas significativas para fortalecer las instituciones policiales civiles, y solo se han conseguido avances limitados en el procesamiento de los responsables de abusos.



Las leyes promulgadas recientemente sobre tortura y desapariciones forzadas contienen aspectos positivos, pero aún está pendiente su implementación. Otros problemas que persisten son la violencia contra periodistas y las restricciones al acceso a derechos reproductivos y atención medícalos puntos que deberá abarcar: el municipio libre, desarrollo social incluyente en base a la participación de la población. Desarrolló sustentable inter-municipal, aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a la tipología municipal, donde habrá municipios con reservas de bosques, ecológicas, de agua. Desarrollo, social, político y económico sostenible. Atreves de normatividades claras, precisa y adecuada que propicie y permita el desarrollo financiero de los municipios y de sus habitantes. Los gobiernos Municipales sin distingo de partido político hagan uso de las facultades reglamentarias que poseen, esto permitirá el buen gobierno de los servidores públicos en medida que hagan y respeten las normas jurídicas establecidas en forma orgánica y dogmática. La respuesta ciudadana en el 2018 al cansancio de dos sexenios de inseguridad y corrupción permitió la llegada de AMLO; el pero para esta crisis de incertidumbre en el 2020 y el 2021 serán circunstancias diferentes.



La seguridad e impunidad a la falta de compromiso de servicio y una burocracia sujeta a los actos de los mandos mayores sin rumbo de competencia, hay dos aspectos de ver la realidad ante la criminalidad (impregnada en el poder y en servidores públicos que los protegen O/Y están intimidados por su vida y esos mandos incapaces de dar protección a sus servidores: la de los gobernantes y la de los ciudadanos ordinarios. Las autoridades demuestran incapacidad y negligencia para enfrentar y castigar a la delincuencia, los carteles regionales de la distribución de drogas y explotación humana en el mercado de prostitución. La disminuida capacidad de respuesta institucional ilustra la ineptitud ante la magnitud del reto que deben atender. La impunidad es un fenómeno en expansión. La inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad que vive día a día en la incertidumbre de la inseguridad y el cobro de rentas a los comercios. En pocos años México se ubicó entre las naciones más violentas. La inseguridad pública afecta lo más íntimo de la persona representado por su integridad física y patrimonial. La explosión de delitos y sobre todo de los jóvenes que son instrumento del delito y a la falta de política s de prevención y de políticas eficientes para la educación, trabajó, deporte, salud.



La falta de crecimiento en la economía sujeta al modelo macroeconómico de la oligarquía que esta la 4T en una coyuntura de acciones de igualdad y de distribución de la riqueza en manos de los poderosos empresarios y cuidando sus intereses; Lo relevante en cuanto a disciplina macroeconómica no cambia, sigue. El riesgo radica en no llamar a las cosas por su nombre, en no reconocer que la economía necesita crecimiento para que exista desarrollo de modo que el presupuesto sirva para ese propósito, necesita hacer énfasis en la inversión pública y privada, en la generación de confianza, en el fortalecimiento del mercado interno.Con identidad y empoderamiento ciudadano: Una etapa más del quehacer social en base a la recuperación ciudadana de la identidad de los municipios del valle de México, Texcoco es historia y en base. La gestión permitirá encontrar alternativas de soluciones colectivas desde este mes cimiento por la esperanza de unidad, de identidad y amor a nuestra tierra. Hacer gestión eficaz y efectiva para las personas, el empoderamiento social comprometido Vamos unidos con la suma de voluntades por el valle de México y a hacer gestión eficaz y efectiva, el empoderamiento social comprometido. Unidos con la suma de voluntades por el valle de México y a hacer gestión eficaz y efectiva para las personas el empoderamiento social comprometido. La conducta de la población ante un hilo de luz de Esperanza que jamás se puede perderse.