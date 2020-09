PENDULO POLÍTICO

’La democracia, hombre de la ciencia política y el derecho electoral. Ha cuidado hasta el último detalle para lograr una simetría perfecta. Quienes en alguna etapa lo hemos visto construir, somos testigos del esfuerzo sobre humano que ha destinado para crear un bagaje fundamental, a las ciencias sociales, al derecho público y a la política misma. ’Piero Calamandrei. La democracia se ha convertido a un modelo de designación electiva que permite legitimar el poder público a través del mandato ciudadano, pero que no los elegimos para empobrecer al país y destruir una nación, con instrumentos de pérdida de soberanía, nacionalismo y cautivo del poder macroeconómico comercial. Este poder público está en la lógica del sistema de sumisión del poder y destrucción del balance de estos en base a la corrupción e impunidad.



La política a través de la democracia participativa y consciente. La única arma es el voto para cambios de gobiernos a lo des malos o buenos. Ni fanatismo, ni servilismo, es instrumento de ignorancia de explotación de las necesidades humanas. La reflexión a través de la democracia y la consciencia social en base en fortalecer el poder judicial y las instituciones democráticas. Lo más Importante en el 2021 el equilibrio de poderes en el congreso. Los que gobiernan son los partidos políticos en base de sus actores locales de cada distrito, Municipio o estado, sí, el voto informado con presente con un futuro más cierto, todo esto, dependerá del estado de animo de la población participativa y comprometida en su habitad. ¡El Saber quiénes nos pueden gobernar ¡ y que piensan hacer a favor de su entorno con proyecto de una mejor calidad de vida y de bienestar, ser capacees de gestionar para implementar fuentes alternativas de trabajo, de recuperar nuestro ecosistema y ser capaces de una agenda que sea para todos en la forma de gobernar cada municipio o distrito, las acciones colectivas. Romper ese egocentrismo y apatía de dejar que lleguen los que no deben llegar, la unidad, solidaridad y la honestidad en estos momentos, el poder en el partido en el gobierno debe considerar sus actos de gobierno, no más fanatismo y servilismo.



Las acciones deben ser de percusión social y apoyó a la población con métodos bien focalizados al gran abismo de la falta de educación, ignorancia, el pobre no puede esperar más esperanza si le falta la comida día a día. Necesitamos que nuestro país sea capaz de atacar la corrupción, la impunidad la inseguridad, darle dientes al ciudadano que no más miedo, temor, si a políticas públicas de estabilidad con eficiencia y eficacia para todos y no de rentismo político porque entonces nuestro presente no cambiará y menos el futuro mexicano. Sí .al voto consciente. El ser joven con actitud positiva de su energía con información y consciencia social es un gran avance democrático. Lo Democrático, son ustedes lo o que pueden decidir el rumbo de oportunidades a los jóvenes de 15 a 35 alos de tener la alternativa de esperanza con futuro. Si la democracia a través de la política es la forma de vida, luego entonces, actúen, sino, nada cambia y todo seguirá igual, generaciones perdidas y el tiempo gamas regresa, la historia, el presente y el futuro se construye con estos tres elementos. ¡A quien le interesa la política a todos aquellos que viven de ella, hombres buenos ,malos ,con visión de servicio a su población! . Muchos el servicio público lo ven como una mina de riqueza, otros son hombres de visión y desarrollo para sus pueblos conforme a su proyecto de vida. Con sus valores, libertades y la honestidad: ’ Las mejores personas poseen sensibilidad para la belleza, valor para enfrentar riesgos, disciplina para decir la verdad, capacidad para sacrificarse. Irónicamente, estas virtudes los hacen vulnerables; frecuentemente se les lastima’.



Que le conviene al poder sobre el poder que la población no participe, que sea apática, egocéntrica como medio de individualismo material ,esto es, si me va bien no me preocupo ,pero el tiempo llegara y lastimara una realidad social y política , las desmotivaciones son medios de control del poder y así continuar desmostando el poder público. Los paridos son el medio de acceder al servicio público en sus tres niveles de gobierno. La fragmentación interna de poderes lastiman a la democracia y su visión es muy miope a la conciencia social de la población. La transformación se dio (2018) al romper ese esquema bifronte (miedo y asistencialismo) De los partidos que se polarice la población y sus estrategias permitan mantener el control al sistema de partidos que se resiste a cambiar la realidad política, y menos de dirigir los procesos políticos de cada 3 o 6 años en base a los procesos democráticos y sus órganos rectores como el INE.

La base de amplios conocimientos históricos y sociales de los países que se incluyan en la comparación. La comparación radica más bien en la búsqueda de las diferencias y de su significado. Para la actuación política. Esta postura fundamental ha sido dirigida teóricamente por una doble Humildad de la política y de la ciencia política: por un lado, por la visión de una fusión contextual con bases histórico-genéticas del objeto como proceso de investigación y, por otro, por la aceptación de ámbitos de vida plenamente diferenciados y (de) la renuncia al primado de la política. En el campo de la política institucional, en general, y de las reformas electorales y de los sistemas electorales, en particular. Bajo el aspecto de las teorías y políticas del desarrollo, así como también bajo cuestionamientos político-institucionales y bajo el aspecto de la transformación de sistemas del autoritarismo a la democracia liberal en los sistemas políticos. Los gobiernos más ineficaces.



El INEGI, con información al mes de marzo de 2020, hay 16 municipios donde más del 80% considera que sus gobiernos son ineficaces resolviendo sus principales problemas. El peor de todos es Ecatepec, donde el 89.6%, es decir, nueve de cada diez personas considera a su gobierno como poco o nada eficaces; le sigue Juárez, Chihuahua, con 87.9%; Tijuana, B.C, con 87.4%; Naucalpan de Juárez, Edomex, 85.5%; Uruapan, Michoacán., 84.3%; Atizapán de Zaragoza, Edomex. 83.2%; Iztacalco, CDMX, 83.1%; Xochimilco, CDMX, 82.5%; Cuautitlán Izcalli, Edomex., 82.5%; Tonalá, Chis., 82%; Los Cabos, B.C.S., 82%; Magdalena Contreras, CDMX, y Nogales, Son, 81.4% cada uno de ellos; Tláhuac, CDMX y Villahermosa, Tabasco., 81.1%, respectivamente; y Toluca, Edomex., 80.8. Los problemas que las personas identifican como peor atendidos por sus autoridades locales, y que son de su competencia directa, son: baches y avenidas, con un 76.5% de población que considera a sus gobiernos ineficaces; delincuencia, 63.9%; alumbrado público, 60.1%; Fallas y fugas en el suministro de agua potable, 45.3%; Coladeras tapadas, 41.7%; y el servicio de transporte público, 40.4%... La filosofía de Habermas https://youtu.be/g8RPlOI3TPQ a través de @YouTube.