Pendulo Político

El poder como medio de organización política ’Río de Luz’ en Ecatepec luchó mucho y durante bastante tiempo para hacerse de un lugar en el ámbito municipal; lo lograron y con creces. Uno de sus dirigentes, casi desde su fundación, fue Alfredo Torres Martínez. Él inició su carrera como síndico del ayuntamiento, luego fue diputado federal y más tarde presidente municipal. Desde 1997 ha ocupado diversos cargos en el gobierno estatal y en su partido, hasta llegar a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal. Precisamente de la mano de Alfredo Torres Martínez y bajo su tutela, forjó su carrera política el ahora senador Eruviel Ávila Villegas, que alcanzó las cimas más altas de la política mexiquense al llegar a la gubernatura en 2011. Seguramente los creadores de Río de Luz jamás se imaginaron que llegarían a copar todos los cargos posibles en el ámbito estatal con Eruviel al frente. Bueno, pues ahora Río de Luz con Alfredo Torres Martínez al frente, se ha propuesto recuperar Ecatepec para el PRI, siempre con la coordinación del ex gobernador. Veremos si les resulta, porque Azucena Cisneros Coss viene con todo. EL AMIGO DE ACUERDOS: Higinio Martínez Miranda, creador y líder del Grupo Acción Política, el mayor y de más influencia en morena, sigue haciendo política y fortaleciendo su agrupación. Hace días difundió una fotografía en la que aparece con el senador Pedro Haces Barba. A los dos conviene esa alianza. ’. El valle de México será el péndulo de alianza contra una clase política soberbia, simulada y distante a la sociedad colectiva .el estado de ánimo dependerá de los estilos políticos de cada región del valle de México con identidad que permita rentabilidad política más eficiente que pueda romper el abstención y a la apatía de masas, siempre y cuánto no sean de la élite de camaleones electorales.



SI, ¡ Morena apuesta a la lucha de cada quien sus canicas y no a la unidad de alianza por ser un partido en el gobierno federal con un plus de más del 40 % en sus preferencias! el pero , serán capaces de compactarse a lo interior ¡ y además una clase media molesta a causa de los resultados del gobierno federal ¡. Una reciente encuesta de la empresa Massive Caller coloca por encima de morena en las preferencias electorales al PAN. La fragmentación endógena de espacios y de recursos públicos ha propiciado conflictos entre grupos de elites del país así como la línea de Manuel Espino y el presidente municipal de Tlalnepantla, una alianza de facto que permita desplazar al Gap del grupo mediático del 2018 y a la falta de su ineficiencia administrativa de grupos desde los PUROS , Zenteno que no han podido tejer la unidad a causa de los intereses de poder y de recursos de los municipios del valle de México . El padrino Gap desde Texcoco opera con líneas directas con Horacio Duarte, Delfina Gómez, Maurilio Hernández del congreso y sus presidentes camaleones ineficientes y de distanciamiento con la población. El actuar desde 2005 que fue candidata a gobernadora contra Enrique Peña y senadora en el 2006, Yeidckol y AMLO podrán acordar o no pero no podrán comerse; el tercero en discordia en recomponer al interior a morena nacional y estatales de un partido de movimiento de masas. La clase media en expectativa de su molestia contra morena en el 2021, serán determinantes a dónde camina Morena y quien llevara la batuta en el 2021, la división es latente de ataques caníbales incapaces de digerir el pastel.





DR. Higinio requiere de los votos que representa la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México –CATEN- y Pedro necesita la estructura que ya posee el GAP para seguir creciendo en la entidad, hace un año, el 18 de julio, Pedro Haces destapó virtualmente a Higinio como candidato de morena a la gubernatura. Los Neyra no quieren dejar suelto el sindicalismo, que ahora controla Armando Neyra Chávez. En una fotografía aparece lo que vendría a ser el cuadro mayor de la CATEM en el Estado de México. Allí están los hermanos Jorge Alejandro y Reynol Neyra González con su primo Jorge Neyra Sosa, Miguel Mercado y Jorge Martínez, quien seguramente será el próximo candidato de morena a la presidencia municipal de Coacalco. Y NO PASAN EL FILTRO DEL INE . Los amarres de AMLO con Pedro Haces, pué no sólo lo ha apoyado en la construcción de una organización laboral que pueda desbancar a la arcaica CTM, sino que le encargó la construcción del primer tramo del Tren Maya y su compadre, Reynol Neyra, segundo en el ámbito nacional de CATEM, tiene el contrato colectivo de trabajo de un tramo del Tren Maya.



El proceso electoral del 2021 es circunstancial y permita a la oposición de recuperarse de la evidente derrota de 2018, además de que busca arrebatar el Control de la Cámara de Diputados a fin de convertirse en un ’contrapeso’ del Poder Ejecutivo federal. A nivel federal se elegirán en el país 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional (Plurinominales) para renovar por completo la Cámara de Diputados. En la actual Legislatura Morena es la primera fuerza con 50% de los legisladores, seguido del PAN, que tiene 15.5%, y el PRI con 9.2%. Los demás grupos tienen el 25% restante. La participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, lo que significa que alrededor de 5.6 millones de jóvenes estarán en posibilidades de sufragar por primera vez. A nivel estatal se elegirán las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. De ellas, ocho son gobernados por EL PRI, cuatro por EL PAN, una por el PRD, una por Morena y una por Un independiente.



LA ESTRUCTURA DEL INE: Cabe recordar que en abril de 2014 Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE , así como Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama fueron nombrados consejeros electorales por nueve años, por lo que concluirán sugestión en abril de 2023 Asimismo, en abril de 2017 Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez fueron nombrados consejeros electorales por nueve años, por lo que concluirán su gestionen abril de 2026. Facultades De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución éntrelas principales atribuciones de los consejeros electorales están aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el ejercicio de las facultades y atribuciones del une; designar y, en su caso, remover a los presidentes consejeros electorales de los institutos electorales locales; resolver sobre los convenio de fusión, frente y coalición que celebren los partidos políticos nacionales; vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la Ley General de Partidos Políticos; fiscalizar el uso de las prerrogativas de los partidos políticos.



El resolver sobre el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales, así como sobre la pérdida del mismo; administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión y el cual es destinado a los partidos políticos y autoridades electorales. Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña; registrar las candidaturas a presidente de la República, así como las de senadores y diputados federales; efectuar el cómputo total de la elección de senadores y de diputados federales. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del instituto que se propone a la Cámara de Diputados; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; y ejercer la facultad de asunción para organizar procesos electorales locales. En la organización del proceso electoral más grande en la historia de MÉXICO.