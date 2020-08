PÉNDULO POLÍTICO

PASAJE HISTÓRICO TEXCOCO : Quetzalcóatl ’SERPIENTE EMPLUMADA ’ , a quien respetaban como a un gran hombre de bien y un profeta, era un dios; decían que no tardaría en regresar y buscaban señales de su vuelta en el cielo. Netzahualcóyotl. El Dios verdadero ya había manifestado su existencia a Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, en 1464. Este rey abandonó la religión pagana y construyó templos al único Dios. En estos altares se ofrecían flores e incienso. Poco antes de su muerte, Netzahualcóyotl hizo un gran discurso que terminó con estas palabras: ¡cómo lamento que no pueda comprender la voluntad de Dios inmenso, pero creo que vendrá el tiempo cuando sea conocido y adorado por todos los habitantes de estas tierras. Lo sucedió en el trono de Texcoco su hijo Netzahualpilli. Como su padre Netzahualcóyotl, también él gustaba de la astronomía y de las meditaciones filosóficas. Su devoción al dios verdadero fue recompensada y bendecida y se le conoce como el hombre más sabio de su tiempo. Netzahualpilli, poco antes de morir en 1515, le señaló al Emperador Moctezuma que soñó que él (Moctezuma) pronto perdería el trono, porque invasores de allende el mar vendrían a enseñar la verdadera religión. En 1519 se cumplieron las predicciones: llegaron los españoles. Los sueños fueron un factor importante para que Moctezuma capitulara ante Cortés.

En 1519: Hernán Cortés desembarca en Veracruz, y llega a Tenochtitlán; Moctezuma, temeroso por las profecías, lo recibe en paz. La princesa Papantzin, iba a tener un papel decisivo en la historia de México. En 1509 tuvo un sueño sobre la próxima llegada de los españoles. El ángel le dijo a Papantzin que pronto VENDRÍAN hombres blancos que se apoderarían del Anáhuac, y que traían el conocimiento del verdadero dios a todos los mexicanos. También le dijo que ella sería la primera en recibir las aguas que purifican el pecado. Fue bautizada en 1525, con el nombre de Doña María. Ese mismo día, 30 de junio, los españoles dieron muerte a Moctezuma y toma el poder Cuitláhuac; muere este y sube al trono Cuauhtémoc (águila que cae). Vuelven los españoles y, tras de resistir heroicamente 72 días de sitio, Cuauhtémoc fue hecho prisionero el 13 de agosto de 1521, terminando ese día el gran imperio azteca en Tlatelolco (hoy plaza de las tres Culturas .Los españoles pronto destruyeron la parte superior de la pirámide de Huitzilopochtli y usaron los materiales para construir la Iglesia de Santiago, en ese mismo lugar de Tlatelolco. Aquí venía Juan Diego a Misa cuando se le apareció la Señora del Tepeyac.

La población sumida a la incertidumbre, del desempleo, inseguridad y la economía estática, con la amenaza de la globalización financiera cooperativa ante su modelo neoliberal ’. El Empoderar al ciudadano ( pacto social ) como medio de expresión social contra de las políticas económicas que han propiciado desgaste sistemático a la población, de una economía estancada en base a la macroeconomía de los capitales financieros y en la búsqueda de una administración más eficaz e eficientes. La desigualdad parece una decoración costumbrista y no la tremenda tragedia que significa la pobreza pertinaz, mal endémico de una sociedad excluyente, que condena a la marginación a más de la mitad de su población, al tiempo que permite acumulaciones faraónicas de riqueza.

El país de los privilegios, la venta de protecciones particulares y el reparto clientelista de migajas de rentas estatales se traduce para más de la mitad de la población en unas condiciones de vida deplorables, sin mecanismos eficaces para revertirlas. La antipatía política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. La medición revela que los principales problemas que resienten los habitantes de la región del valle de México son faltos de empleo, inseguridad, corrupción y delincuencia. El resultado de más de 11.3 millones de electores en el estado de México y con sus tipologías definidas en los rubros de la inseguridad, desempleó ,los asentamientos humanos como instrumento de control el temor y la necesidad y el padrinazgo de agrupaciones por los gobiernos ,la explosión demográfica traducida en desigualdad social y equidad .

Los acuerdos de las cúpulas públicas al escenario: .La nueva gobernanza de los municipios de acuerdo a su tipología y requerimientos; estos deberán construir certidumbre deberá ser a ante un enlace de liderazgos regionales y comunitarios que permitan a través de sus perfiles un reposicionamiento real ante la sociedad, en espera de nuevas esperanza y cambios de conductas del poder público. El Estado clientelista deforma todo el sistema de incentivos de la sociedad. El principio motor de la reforma educativa está lejos de extenderse a todos los ámbitos del servicio público, donde sigue siendo más relevante tener conocidos que conocimientos, pues todas las administraciones públicas permanecen como cotos de reparto del botín público entre amigos Estado de México la sexta más endeudada del país: El empleo público se distribuye discrecionalmente en cascada desde la presidencia de la república entre los leales, no entre los capaces, y el modelo se reproduce en cada estado del país. El IMCO afirma que la entidad está lejos de alcanzar los estándares óptimos en transparencia: De acuerdo al índice de información presupuestal estatal 2014, obtuvo la penosa calificación de 65 puntos sobre 100.

Los afectados es la población en general ante la poca eficiencia y eficacia en las demandas sociales que permitan el desarrollo sustentable de cada tipología Municipal. Ante la terrible realidad de corrupción ante la ineficiente rendición de cuentas y trasparencia que permita romper estos males que lesionan a la población. Ante la naturaleza propia de la fracción IV del artículo 115 de las funciones de la Hacienda Municipal, así como mecanismos de control de leyes secundarias (ley de coordinación fiscal en sus niveles federal y estatal, y los convenios de adhesión, las leyes orgánicas de los municipios, las legislaturas locales y federales ante la pirámide, que esto podría ser una figura no piramidal en forma horizontal. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos. Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. INAI) espera informe de crédito de 3 mil millones de dólares, para construcción de nuevo aeropuerto. El poder invisible fuerzas de poder el objeto visible de este poder y esperando los lobos alfa a la conclusión de esa corrupción que son parte, ahora la limpieza encarnada al estilo del lobo mayor y su control reverencial desde el mandato absoluto.