PÉNDULO POLÍTICO

LA CRIMINOLOGÍA: UNA SOCIEDAD EN DESCOMPOSICIÓN. Una de las características de nuestra sociedad es la deshumanización y a la apatía a causa del mercado Global de la autoexploración del trabajo. En el siglo XXI. ’La sociedad moderna no solo transforma el delito, sino también al delincuente, sustituyendo el adulto con el joven y al varón con la hembra.

La delincuencia juvenil es un fenómeno y problema social que crece cada día más en nuestro país, sino también en el mundo entero; es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley de las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad. El fenómeno de la delincuencia es muy complejo, existe muchos factores y están íntimamente relacionados una con otra y conllevan a la delincuencia de menores. EL Covid-19 da lugar a la tormenta perfecta para la juventud en México y el mundo, donde las proyecciones prevén una grave pérdida en sus expectativas laborales, de educación y desarrollo social hasta por una década, por lo que los estudiosos comienzan a conocer a esta como la generación del confinamiento. ’las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron la CDMX, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, con 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, con 15 mil 174 puestos’. Casi 67% de los jóvenes ocupados carecía ya de un ingreso suficiente.



En general se agrupa los factores en: biología, psicología, social y familiar, para el caso de estudio de la delincuencia juvenil para el Estado de Tlaxcala, nos enfocaremos a la familia, porque es uno de los factores más predominantes sin negar que se relacionan con otros factores, ahora bien podernos decir que la educación de los hijos que están en el vientre materno, ya que desde ahí empieza a percibir el amor o el rechazo de sus padres y tal sentimiento repercuta tarde en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta, y los buenos o malos ejemplos que reciben en el hogar, no solo de los padres sino también de las personas que conviven más de cerca con ellos, abuelos, hermano, primo, amigo, que en ocasiones son ejemplo de los niños.



Vivienda: este tema complejo a una verdadera política pública, encargada de violentar las normas establecida a nivel mundial, del cual no estamos de acuerdo que estas viviendas en su superficie es caótico y depresivo, dónde produce claustrofobia, estrés, estas inmobiliarias llenas de corrupción de funcionarios públicos en trasgredir la calidad de vida de normas impositivas de vivienda, en el periodo de Vicente Fox, se redujo la superficie. No tienen idea de cómo se vive en una vivienda de interés social, es preferible construir en predios irregulares, que se viva en el estrés. El tamaño y la calidad de casas que se ofrecen y construyen, no son propias de una sociedad que necesita vincular el problema de los espacios y el mundo criminal. El siglo XXI, vista como la deshumanización a causa de la depredación del modelo desarrollo económico elemento esencial de un país con la educación: Los gobiernos del neoliberalismo (1982-2018) ha logrado lo que nunca se pensó posible antes de ellos: hacer de la violencia y la transgresión de todos los derechos el clima cotidiano en la vida de los mexicanos. Humillados, ofendidos, agraviados, donde las políticas públicas no han impactado a romper el círculo vicioso de la pobreza, desigualdad social, la perdida de la calidad de vida, sin proyecto de estado en beneficio de los mexicanos.



Los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior. La crisis de inseguridad pública de cualquier estado, se refleja en todo tiempo, en el último y más débil eslabón del quehacer gubernamental en la lucha y combate contra la delincuencia (sistema penitenciario), si es eficaz, de readaptación, distorsiona al delincuente, si realmente se reintegra a la sociedad, etc. Y a la vulnerabilidad de estratos sociales ante la ilicitud, por situaciones educativos, sociales, laborales, de integración por situaciones de pobreza, marginación y de desigualdad.

Una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley de las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. Las políticas sociales ante los menores infractores del siglo XX y XXI, los elementos sociales de la criminología, la educación, la familia y su comunidad como elemento socioeconómico. Los factores criminológicos de la juventud del siglo XX Y XXI: La desintegración familiar a causa de factores de alcoholismo ,delincuencia traducida en robos ,así como a la falta de educación como instrumento de prestar una mejor desarrollo y expectativas de progreso es truncada por la miseria en que viven ,estos cinturones de pobreza a causa de la búsqueda de un ingreso en fábricas que se empezaban a instalar en la ciudad de México ;este aspecto está focalizado a un segmento de México de los jóvenes pobres que no tienen la oportunidad de tener educación e inclusive trabajo.



Los actos ilícitos de los jóvenes de las bandas de jóvenes, que se auto protegen y se ayudan, estableciendo pactos grupales de comportamiento y solidaridad, ante situaciones de robos, homicidios, lesiones .en la visión de niñas que no tiene infancia y cresen en situaciones de hacer labores de mayores e inclusive se convierten en madres para cuidar a sus hermanos. Este círculo vicioso de pobreza y falta de educación se repite al no haber alternativas de desarrollo y trabajo, dónde jóvenes repiten el círculo de casarse muy jóvenes.