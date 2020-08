Pendulo político

La mayoría de los sistemas de gobierno que se ostentan como democracias presentan, como fundamento de su legitimidad ante el proceso democrático de representación del poder público (art 40 y 41 de la constitución con relación al Art 39 ), una argumentación muy conocida que, con diferentes matices, podría sintetizarse así: ante las dificultades o la imposibilidad de la democracia directa, la única democracia viable es una democracia representativa en la que el pueblo ejerza su poder supremo por conducto de representantes nombrados por los ciudadanos(VOTO). La representación política democrática será siempre y en cualquier parte un problema, pero más aún en el caso de sistemas con muchos rasgos autoritarios, oligárquicos e invadidos por la corrupción e impunidad como autoprotección del sistema.



Ya se les olvido los problemas sociales de las masas en etapa de incertidumbre de la inseguridad, economía frágil con desempleo y la salud con el Covid-19, encuera al partido en el gobierno en el 2021, todo esto, dependerá del estado de animo de la población las circunstancias de la agenda pública. Los ejes de importancia a las masas es su economía incierta ,sin empleos, la inseguridad y el sistema de salud .La demanda social en la alternativa de poder tener gobiernos eficientes y eficaces que permitan estabilidad y certeza en su economía lastimada en la perdida de bienestar y calidad de vida . La pandemia cambia todo en su conducta social de la población con sus gobernantes de la célula más cercana con la población, el municipio ineficientes, ineficaz a la falta de proyecto de gobierno a causa de tener el poder público e intereses económicos. La formula desgastada del asistencialismo, miedo, el temor en el 2021, las tipologías dependerán del Rol social de la población a quien eligen.



Hoy se vive con temor e incertidumbre a causa del fenómeno de salud, pero también a causa de la pérdida del ingreso a grandes segmentos sociales. El incremento de la pobreza desde alimentaria, hasta la pobreza del ingreso disminuido, el bienestar social en la línea de contrapesos de poder económico de la macroeconomía y el poder del estado con la política de la 4T. El problema de los partidos políticos encargados de proponer a los ciudadanos en los puestos de elección popular a través de la democracia. La política es un instrumento continuo de la interacción social, esto es, que en base de la política se determina la forma de gobernar.



El federalismo democrático es el instrumento de contrapesos de los poderes, legislativo, judicial y el ejecutivo, en no permitir la concentración de estos en un solo poder. La balanza de nuestra República Mexicana. Las acciones positivas o negativas del gobierno en la discrecionalidad y concentración de los recursos como medio de voluntad política: Las metas ante la situación de la centralización para la distribución de los recursos públicos para los estados y municipios en criterios de discrecionalidad. Esto propicia acciones de corrupción e impunidad ante la concentración de una ley secundaria (ley de coordinación fiscal) ante un órgano gubernamental que es la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO (SHCP); Encargada de designar los recursos públicos, en base a los criterios de la ley de coordinación fiscal.



Los puntos que deberá abarcar: el municipio libre, desarrollo social incluyente en base a la participación de la población. Desarrolló sustentable inter-municipal, aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a la tipología municipal, donde habrá municipios con reservas de bosques, ecológicas, de agua. Desarrollo, social, político y económico sostenible. Atreves de normatividades claras, precisa y adecuada que propicie y permita el desarrollo financiero de los municipios y de sus habitantes. Los gobiernos Municipales sin distingo de partido político hagan uso de las facultades reglamentarias que poseen, esto permitirá el buen gobierno de los servidores públicos en medida que hagan y respeten las normas jurídicas establecidas en forma orgánica y dogmática. La crisis de incertidumbre en el 2020 y el 2021 serán circunstancias diferentes. La seguridad e impunidad a la falta de compromiso de servicio y una burocracia sujeta a los actos de los mandos mayores sin rumbo de competencia, hay dos aspectos de ver la realidad ante la criminalidad (impregnada en el poder y en servidores públicos que los protegen O/Y están intimidados por su vida y esos mandos incapaces de dar protección a sus servidores: la de los gobernantes y la de los ciudadanos ordinarios.



Las autoridades demuestran incapacidad, negligencia para enfrentar y castigar a la delincuencia, los carteles regionales de la distribución de drogas y explotación humana en el mercado de prostitución. La disminuida capacidad de respuesta institucional ilustra la ineptitud ante la magnitud del reto que deben atender. La impunidad es un fenómeno en expansión con forme a la narrativa de la agenda federal . La inseguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad que vive día a día en la incertidumbre de la inseguridad y el cobro de rentas a los comercios. En pocos años México se ubicó entre las naciones más violentas. La inseguridad pública afecta lo más íntimo de la persona representado por su integridad física y patrimonial. La explosión de delitos y sobre todo de los jóvenes que son instrumento del delito y a la falta de política s de prevención y de políticas eficientes para la educación, trabajó, deporte, salud.



La falta de crecimiento en la economía sujeta al modelo macroeconómico de la oligarquía que esta la 4T en una coyuntura de acciones de igualdad y de distribución de la riqueza en manos de los poderosos empresarios y cuidando sus intereses; Lo relevante en cuanto a disciplina macroeconómica no cambia, sigue. El riesgo radica en no llamar a las cosas por su nombre, en no reconocer que la economía necesita crecimiento para que exista desarrollo de modo que el presupuesto sirva para ese propósito, necesita hacer énfasis en la inversión pública y privada, en la generación de confianza, en el fortalecimiento del mercado interno.