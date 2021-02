Pensión del Bienestar para adultos mayores: cuándo se recibirá el adelanto de los siguientes dos bimestres

Uno de los sectores que más se ha visto beneficiado durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador frente al país ha sido el de los adultos mayores. Uno de sus programas sociales insignia son las Pensiones del Bienestar, monto el cual se ha visto aumentado y ahora presentará un adelanto en su pago.



Durante el acto por la inauguración de la primera etapa de la Universidad para el Bienestar ’Benito Juárez’, en el municipio de Zinacatepec, Puebla, López Obrador afirmó que en el mes de marzo las personas adultas mayores recibirán el monto correspondiente a dos bimestres de pensión.



Ante esto, los pagos correspondientes a los periodos marzo-abril y mayo-junio, se verán reflejados en las cuentas de los adultos mayores durante la segunda quincena del mes de marzo.



Cabe recordar que el pago de las pensiones del bienestar aumentó 80 pesos para este 2021. Pasó de ser de 2,620 a 2,700 pesos bimestrales, por lo que el siguiente cobro será de 5,400 pesos.



Para poder disponer del dinero, existen tres maneras. La primera es a través de la tarjeta bancaria que se le dio a los adultos mayores a la hora de realizar su trámite de inscripción. Las recomendaciones sobre este método son retirar dinero del cajero automático más cercano, o utilizarla para comprar en línea.



La segunda manera es por medio de las planillas de pago, las cuales pueden ser llevadas a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y solicitar el retiro de la pensión con tan sólo entregar dicho documento.



Finalmente, el adulto mayor puede recibir el dinero de manera presencial. Si es parte de este grupo, debe permanecer atento a las fechas que se le indiquen para poder acudir a la mesa de pago que le corresponda.



¿Cuáles son las recomendaciones de cobro?



Si se toma la decisión de salir de casa para realizar el cobro de manera presencial, ya sea en las mesas de pago o por medio del Banco del Bienestar, el beneficiario deberá acatar las siguientes medidas sanitarias:



- Usar siempre cubrebocas.



- Respetar fecha y hora en que fueron convocados.



- No olvidar la orden de pago o plantilla de etiquetas.



- Lleva su identificación oficial.



- Lavarse las manos constantemente o utilizar gel antibacterial.



- Quedarse en casa en caso de presentar algún síntoma de enfermedades respiratorias.



La Secretaría del Bienestar anunció que en caso de que el adulto mayor adscrito al programa, no pueda asistir por los recursos, se podrá realizar a través de un auxiliar registrado previamente o, en su caso, mediante alguien de su confianza que presente un escrito libre donde se le autoriza, identificación oficial (original y copia) y número telefónico.



¿Cómo inscribirse al programa?



La manera más sencilla para formar parte del programa es a través de la Línea del Bienestar, sin embargo, otra de las maneras de registro es acudir a las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar en cada estado.



Para dar inicio al trámite, la persona interesada deberá seguir los siguientes pasos:



- Llamar al siguiente número telefónico: 800-639-42-64 y dar de alta a su familiar.



- Los horarios de atención son: de Lunes-Viernes de 8:00 am a 9:00 pm, mientras que sábados, domingos y días festivos será de 9:00 am a 9:00 pm.



Los requisitos para formar parte de este programa social son:



- Acta de nacimiento



- CURP



- Identificación oficial vigente



- Comprobante de domicilio



- Contar con 68 años cumplidos al momento de solicitar la pensión y 65 años en caso de las personas que habiten en comunidades indígenas.