¡PEOR ES CHILE Y AGUA LEJOS!

En tono bajito como acostumbra, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los grupos delincuenciales que reparten despensas, que "le bajen tantito".



Que esa limosna no les alcanzará el perdón, es más, "no ayuda", "ayuda que dejen sus balandronadas", [...] "ayuda que tengan amor al prójimo", y es aquí donde aparece lo purulento de un confinamiento voraz que por momentos parece que no acabará pronto.



En nuestro país se cuentan por miles los casos positivos por coronavirus, en proporciones preocupantes, sobretodo por la cercanía con Estados Unidos quien ya es referenciado como el nuevo epicentro de la pandemia.



Es así que de acuerdo al último Resumen Ejecutivo Nocturno (23/04/20), los casos de coronavirus en México son:

•Confirmados acumulados: 11,633

•Casos nuevos: 1,089

•Defunciones 1,069

•Nuevas defunciones: 99

•Casos activos: 4,127

•Sospechosos acumulados: 7,588

•Negativos acumulados: 39,664

•Personas estudiadas: 58,885



Además, la entrada a la fase 3 de la pandemia, ha obligado a tomar medidas preventivas un tanto extremas para hacer entender a la ciudadanía que el uso de cubre bocas, sana distancia y quedarse en casa, es obligatorio.



Aunque el exhorto es para ricos y pobres, y ciertamente la enfermedad no hace distingos de ninguna índole, la pandemia en sí ha puesto especial énfasis en la discriminación y ruptura social que caracteriza a nuestro país, debido a que muchas familias pueden cumplir a cabalidad con tales medidas pues sus integrantes perciben un salario fijo, otros en cambio, sobreviven de trabajo de cada día.



De ahí que el amor al prójimo, brilla por su ausencia cuando de un bando y otro se disparan frases que pronuncian cada vez más la falta de solidaridad interna. Los pobres culpan a los ricos de ser los causantes de haber traído el virus a nuestro país, en tanto los ricos o los que si pueden quedarse en casa, culpan a los pobres de ser los culpables de diseminar el virus.



Por si fuera poco, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2017 señaló que con 94 pesos al día, un mexicano alcanza una "vida digna", estimación que alienta a los gobiernos federal y estatales, a hacerse ojo de hormiga para poner atención a las necesidades reales de la población a lo largo y ancho del país hasta la fecha.



Por eso, en la 4T bajo el esquema de cero intermediarios, cuadrillas y cuadrillas de servidores de la nación, no fueron suficientes para censar a todas las familias mexicanas, al grado que para aplicar la ayuda que el presidente ha prometido dar por cuestiones de la cuarentena, todavía se deben hacer registros en línea y solicitar los apoyos.



Ante ese panorama, como "anillo al dedo" caen las despensas que reparte el narco a las familias necesitadas en las entidades federativas donde tienen presencia. Desde Tamaulipas hasta Sinaloa, han desfilado en redes sociales, imágenes de grupos delictivos repartiendo despensas, todas con la rúbrica del benefactor: Cartel del Golfo señor 46 vaquero, El Chapo Guzmán, GN, etc.



Curiosamente es la franja del norte y occidente del país donde más se aprecia este tipo de ayuda, una zona que ha llamado la atención de expertos en el tema y hoy día es conocida como NORTEXIT, una parte de México donde, suponen los adelantados, está próxima la balcanización del país.



Hace unos días, el cartel conocido como Nueva Gente repartió despensas en bolsas con el impreso de una imagen de Osama Bin Laden, presunto extremista musulmán y supuesto enemigo acérrimo de Estados Unidos.



En un principio da a pensar que es una intentona de reivindicar el ego, considerando que el presidente Donald Trump, a declarado terroristas a las organizaciones de narcotraficantes en México, otra opción es pensar que distribuir esa imagen es una forma de dar a entender quién los financia, una campaña digamos casi política, el decir quién ayuda.



Sin embargo, dadas las circunstancias económicas del país vecino que está a nada de abandonar el estatus de ’potencia mundial’, esto se parece más a una campaña de falsa bandera; una propaganda para buscar pretexto para una intervencion militar como la que desde hace mucho se saborea el gobierno estadounidense.



Esto último resulta aberrante pensarlo siquiera, desde luego que a USA sí le conviene, pero estamos hablando de los narcos que reparten las despensas, es como si ellos le picaran la cresta a Trump, ¿solo por llevarle la contraria a López Obrador?



Tal vez por eso el mandatario mexicano asevera hasta el cansancio que "otros" quieren verlo derrocado, refiriéndose a empresarios y quizás a gobernadores de extracción no morenista, como Enrique Alfaro de Jalisco, Ignacio Peralta de Colima, Martín Orozco de Aguascalientes y Antonio Echeverría de Nayarit, quienes hace poco se reunieron con Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México. Sin olvidar que las relaciones entre Francisco García Cabeza De Vaca, gobernador de Tamaulipas y el gobierno federal, son políticamente aceptables más no se pueden considerar buenas, no cuando Cabeza De Vaca ha señalado a López Obrador de retrasar la ayuda con la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia organizada. Aplica lo de ¿piensa mal y acertarás?, el tiempo lo dirá.



En calidad de mientras, no olvidemos el viejo refrán que dice "el hambre es cabrona y más cabrón el que la aguanta" por eso, y viendo la carestía que esta pandemia ha traído a nuestro país, el reparto de despensas, venga de donde venga, provoca decir "peor es chile y agua lejos".



