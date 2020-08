Pep Guardiola en la orilla

Tanto gastar para nada… Después de que el poderoso Bayern Munich se proclamara campeón de la Champions League en éste 2020 aparecen varios temas para analizar sobre el resto de los otros importantes equipos de Europa que participación en esa competencia.



De los puntos que más llamaron la atención fue la vergonzosa eliminación del Barcelona en manos del hoy rey Europeo. Otras plantillas que dejaron una gran desilusión fueron el Real Madrid, el Atlético de Madrid e inclusive la ’Juve’ de Cristiano Ronaldo.



Un caso aparte para el estudiar es la eliminación del Manchester City en cuartos de final al ser derrotado por el Olympique de Lyon. Quedar en esas instancias sin duda fue un enorme fracaso para Pep Guardiola, quien fue contratado por los ingleses no solo para ganar el título de su liga, sino para hacer la hazaña de levantar la famosa ’Orejona’.

Sin duda a Guardiola se le sigue considerando como uno de los mejores técnicos del mundo. Su filosofía, estilo de juego y mentalidad triunfadora han sido escuela para varios entrenadores.

El asunto que debe preocupar al español es que desde que salió del Barcelona, hace casi ocho años, no ha podido volver a ganar una Champions con los equipos que ha dirigido. En su momento el Bayern trató de cumplirle al máximo las exigencias financieras y deportivas para convertir al equipo Alemán en el máximo ganador de Europa. Después varías temporadas, y obtener títulos a nivel local, no pudo alcanzar el objetivo principal.



Al salir de Alemania la prensa y aficionados del Bayern quedaron poco satisfechos con su papel en aquella Liga. Sobre todo porque gastaron cerca de 200 millones de euros en contratar jugadores y el equipo tuvo una participación discreta en la Champions. Cuando se pensaba que Pep se tomaría un receso en su carrera se le presentó la oportunidad de dirigir en el 2016 a otro grande de Europa; el Manchester City.



Con el City a nivel internacional sus registros son peores que con los alemanes. Cierto que ha logrado dos títulos de la Premier y tres Copas de la Liga, pero su meta de conseguir para los ingleses la máxima copa Europea hasta el momento ha quedado lejos.

Con Guardiola el Manchester ha desembolsado casi 800 millones de euros para adquirir refuerzos. Estas cantidades dejan al descubierto que probablemente no sea necesario invertir tanto dinero en los equipos de Pep si los resultados siguen cortos.