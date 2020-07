Pequeña guía ilustrada para conocer a los personajes icónicos de Ciudad de México

Verne

Ciudad de México. 29 julio 2020.-Ciudad de México es una de las urbes con más habitantes del mundo. En sus calles se despliegan millones de personas. Algunas de ellas llaman la atención a la vista, sobre todo si no se ha crecido en la capital. Tal fue el caso del ilustrador Carlos Sallas (Cuernavaca, Morelos, 1987), quien se mudó hace cinco años por motivos de trabajo. ’Siempre sentí que era una ciudad muy grande y compleja, y al llegar me sentí un poco abrumado’, cuenta a Verne, vía telefónica.



Ese desconocimiento por la capital lo llevó a hacer una serie de ilustraciones sobre los personajes de Ciudad de México, que incluyen a personalidades como Lady tacos de canasta y a otras personalidades más cotidianas, como oficiales de tránsito, cerrajeros y otros oficios. ’Ella es un personaje muy icónico y aunque tampoco es de la ciudad, llegó buscando trabajo y una oportunidad como muchos de los que no nacimos aquí’, comenta. "Por eso fue el primer personaje de esta serie", dice.



Para Sallas, esta serie de ilustraciones es un proyecto enfocado en retratar la cotidianidad de Ciudad de México que puede pasar desapercibida para sus habitantes, pero que resulta extraordinaria para sus visitantes. ’Me resultaba increíble encontrar tantos personajes, por eso les tomé fotografías para poder hacer una ilustración lo más apegada a la realidad.



Según el INEGI, en la capital mexicana viven 8,9 millones de personas en 2015, pero diariamente se trasladan 1,6 millones de personas de otros Estados que estudian o trabajan en esta ciudad. ’Creo que es importante que se conozca cómo vivimos: esas pequeñas maneras que tienen las personas que se mueven en Ciudad de México y que no precisamente nacieron aquí’, comenta Sallas.



Además de personajes, el ilustrador morelense también retrata objetos cotidianos. Un carrito donde se despacha fruta o los clásicos vochos, que aunque ya no se fabrican, siguen circulando en las calles de Ciudad de México. ’Los taxis, los puestos de tacos, los vendedores, todos son parte de este gran movimiento de la CDMX’, dice el artista.



Sallas planea seguir alimentando este proyecto con más ilustraciones para poder realizar una publicación a futuro. ’Con un toque más íntimo y diferente a lo que se ve en otras publicaciones que hablan de la ciudad’, comenta.







Este artista fue ganador del concurso de novela gráfica del festival Pixelatl en 2019, que este año se llevará a cabo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria por la covid-19, pero donde Sallas pretende participar nuevamente y buscar que se publique su serie más reciente.





Un organillero.



Un vagonero del Metro.



Un antiguo taxi de la capital.



Un vendedor de dulces callejero.