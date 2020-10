Pequeñas historias de las violaciones norteamericanas

EL DÍA 20 DE OCTUBRE, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOCUTORES DE MÉXICO QUE PRESIDE ROSALÍA BUAÚM SÁNCHEZ, ENTREGA LA PRESEA EL ’MICRÓFONO DE ORO’ A LOS EX PRESIDENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA Y EL ACTUAL PRESIDENTE, RENÉ PINACHO, SERÁ EL QUE REALICE ESTE HOMENAJE PARA LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA EN EL ESTADO, MARÍA EUGENIA VILLANUEVA, Y A TODOS LOS EX PRESIDENTES QUE SOBREVIVEN Y HAN SIDO EJEMPLO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE JUSTICIA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO DE OAXACA.



Seguramente la detención del general Salvador Cienfuegos por la DEA en los Estados Unidos tiene muchas implicaciones y el presidente López Obrador con cautela tendrá que hacer un balance de la intromisión de las agencias de seguridad en el país, sobre todo porque en muchos casos esas agencias han violado la soberanía nacional y las leyes mexicanas con intenciones de provocar, en otros sitios, conflictos armados, por ejemplo, en los tiempos de los famosos escándalos de la mafia de Jalisco se comprobó, al final de cuentas que autoridades extranjeras combinadas o autorizadas en México con acuerdos especiales, operaron proyectos como em la producción, exportación y control de drogas en México o por el país para que como en el Rancho el Búfalo, se comprobara por escándalos dentro de los Estados Unidos que la CIA operaba este proyecto, con el fin de tener recursos financieros fuera del control del mismo gobierno que pudieran ser utilizados en la generación de conflictos armados dentro del entorno de la ’guerra fría’, como en el caso de IRÁN-CONTRAS, descubierto por las mismas declaraciones del coronel Oliver North y de cómo la agencia de la DFS con sus miembros y manejos políticos se inmiscuyeron en dichos temas sin que hasta la fecha se conozcan algunas investigaciones internas y de los conflictos de esa época, donde la DEA operaba por el lado de la PGR y esto generó los conflictos entre los grupos y se descubrieron los intereses de los escándalos y el manejo de las mafias y su crecimiento en México gracias a la misma protección de las agencias de seguridad de los Estados Unidos con el acuerdo de políticos y autoridades de nuestro país… Así que si en el pecado llevamos la penitencia hay que reconocer esa liga de políticos, militares policías y empresarios en el crecimiento de las mafias y el narcotráfico en México, gracias a acuerdos que violaron la soberanía y las leyes mexicanas en ambos gobiernos.



En los tiempos actuales se han descubierto y consignado en los Estados Unidos las operaciones RÁPIDO Y FURIOSO y RECEPTOR ABIERTO, donde agencias norteamericanas entregan armas a los grupos de la delincuencia organizada con el cuento de que los van a vigilar y las regalan a esos grupos y a grupos especiales de policía que son los que en los tiempos del presidente Felipe Calderón operaron lo que se conoce como ’GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO’, que fue el pretexto para desatar la violencia y los choques en el país y generara instituciones como la entonces SPF que encabezara el hoy convicto en Estados Unidos, Genaro García Luna, y que se operara con muchos sitios y agencias para birlar y robar al país miles de millones de dólares en compra de armas, equipos y sistemas que jamás funcionaron para detener al crimen organizado, sino para el endurecimiento de grupos políticos y la generación de la peor matanza y baño de sangre en México: hasta el momento, más de 300 mil asesinados, más de 80 mil desaparecidos, miles de huérfanos y viudos, miles de desplazados y el fortalecimiento de las mafias nacionales al grado en que con esa protección creció el saqueo petrolero con el HUACHICOLEO, que no se analiza en su realidad y donde políticos, funcionarios y grupos criminales se han financiado para realizar las acciones políticas que ahora se conocen como la ’narco-política’ en muchas áreas y controles en el país y de cómo por medio de los grupos especiales ligados a los intereses de lo que fuera el EMP, se usaban a sus miembros para esos operativos o para ser los grupos de sicarios que garantizaban la impunidad de los involucrados y esto nos hace pensar, sin dudar, que a pesar de su desaparición, los interesados e involucrados ahora son los verdaderos complotistas en contra del presidente y del país y es por esto que las acciones de investigación y depuración de mandos y cuerpos es importante para la conservación de la paz y la seguridad en México.



No se podrá negar que las relaciones y tejidos de complicidades requieren la complicidad de importantes personajes de la banca, el empresariado, políticos, funcionarios, agencias de seguridad y policías y militares para ocultar los miles de millones de dólares que se generan y alcanzan cifras increíbles que se reutilizan en la economía y se ’lavan’, donde los grupos mafiosos tienen control o cuando menos son parte de esos grupos delincuenciales y conspirativos cuando se pueden descubrir en su inmenso poder económico y político, por ello, siempre se ha pensado que muchos de los más importantes jefes mafiosos que eran considerados multimillonarios cuando eran ’detenidos o asesinados’ dejaban miles de millones de dólares aparentemente perdidos, cuando banqueros, empresarios y políticos eran los que ’administraban’ esas fortunas y así, de un día al otro, muchos banqueros, empresarios y políticos ahora son parte de los hombres más ricos del mundo porque operan esos recursos llegados a sus bolsillos por esos ’trabajos’ y delincuentes, así se fueron incrustando muchos delincuentes en el control político para proteger sus ’inversiones’ y generaron los grupos de la ’NARCO-POLÍTICA’… Así ahora están obligados a investigar el uso de esos grupos de sicarios de la mafia en la eliminación de luchadores sociales y de los que ’molestaban o ponían en peligro sus intereses y acciones de los mafiosos’, por ello, son tan peligrosos los grupos de sicarios que operan en todo el país sin el control adecuado para evitar masacres de inocentes.



