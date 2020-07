Perder finales de futbol, multimillonario negocio de Cruz Azul

+Involucra paraísos fiscales



+Perversa historia subyace en el verbo cruzazulear



+Incluso, el empresario descarta que haya equipos en crisis económica, como suelen argumentar



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Apareció una insospechada arista que refleja el profundo abismo de corrupción que caracteriza, históricamente, al futbol mexicano. Se trata de Cruz Azul. Uno de los cuatro equipos más populares del balompié local, –con Pumas, América y Chivas— se encuentra en la picota hace décadas por la brillante opacidad con que se maneja.



En el vergonzante verbo cruzazulear –que quizá algún día lo acepte la Real Academia Española de la Lengua, eufemismo popular de derrota—, porque llegó a 23 años sin obtener título de liga, subyace una perversa historia.



Ahora se entiende por qué el equipo –presidido por Guillermo Álvarez Cuevas, quien encabeza también la Cooperativa cementera, investigada, debido a turbios manejos, por las autoridades hacendarias mexicanas y el gobierno de Estados Unidos–, lleva tantos años sin saborear las mieles de un título liguero.



No es obra de la casualidad.



Antonio García Rojas, dueño del club Ensenada, de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), destapó el pomo de las esencias, cuyo pestilente aroma debe de encender, también, las alarmas de la Federación Mexicana de Futbol.



Descartó, de entrada, que los equipos de la Liga Mx estén en mala situación económica en la etapa post Covid 19, como suelen argumentar dueños y directivos. Develó que muchos clubes contrataron un seguro y, en el colmo, reaseguradoras.



’Hasta perdiendo ganan. Como Cruz Azul. Al que convenía más perder las finales. Si salía campeón recibía 2.3 millones de dólares –poco más de 52 millones de pesos–, pero si era derrotado cobraba 40 millones de dólares’ –más de 907 millones de pesos–, lanzó el empresario bajacaliforniano.



Después de 1997, cuando conquistó su última estrella –de ocho obtenidas, la mayoría en la década de 1970— la escuadra albiceleste lleva nueve finales perdidas: seis de Liga MX, dos de liga de campeones de la Concacaf y una de Copa Libertadores.



Abundó García Rojas, entrevistado por el influyente diario La Jornada:



’O sea: mientras los fanáticos de La Máquina lloraban una nueva final perdida, su directiva se frotaba las manos.’



Ese tipo de cosas, advierte, es lo que ha descubierto la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiero, que encabeza Santiago Nieto.



’Hasta las oficinas de investigación estadounidenses, FBI y DEA, andan sobre el tema’, puntualizó.



De acuerdo con Tranfermarkt.com, una suerte de bolsa de valores del balompié mundial Cruz Azul, hasta antes de que detonara la pandemia del Covid 19, en febrero pasado, estaba valuado en 58.68 millones de euros, poco más de mil 503 millones de pesos al cambio de hoy. Es el cuarto lugar mejor cotizado de Liga MX.



Hay una lista, profundizó, en la que se menciona al Querétaro y al Atlas… ’Los seguros eran en Islas Caimán y demás paraísos fiscales. Hay muchas cosas sucias que van a ir saliendo.’



Hay marmaja



García Rojas dijo que incluso el equipo de más bajo perfil de la Liga Mx tiene fondos suficientes.



’Si vemos a Puebla, por ejemplo, terminó la temporada con 420 millones de pesos. Entonces, no es cierto que estén en crisis. Basta recordar que los tres últimos lugares –del torneo– van a pagar una multa de 240 millones de pesos… Los aspirantes Atlante y Celaya tienen que gastar 12 millones tan sólo para su certificación, más la franquicia’



Y exclamó:



’¡Claro que hay dinero!’



Enfatizó que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx se olvidaron del tema deportivo y la prioridad ha sido la económica. Sostuvo que en su afán de asociarse con la Major League Soccer de Estados Unidos y hacer una gran liga de Norteamérica hacia el Mundial 2026, ’la FMF tendría que cambiarse el nombre –¡y yo creo que lo va a hacer!– por toda la corrupción que trae detrás’.



Resaltó el hecho de que al conocer detalles sobre la formación de la LBM, los federativos de inmediato desecharon la idea de una liga de desarrollo –como primero anunciaron– con sólo jugadores juveniles, y después ’hablaron de la Liga de Expansión, abrieron la edad y plazas para extranjeros.



Es decir, aclaró, ’hoy nadie está pensando en la selección nacional. A Qatar se irá con lo que hay’.



Cuestionó:



’Pero ¿y después?…’



Sobre lo dicho hace unos días por Yon de Luisa, titular de la FMF, de que no descartaba asociar en el futuro a la naciente LBM, García Rojas ríe.



Soltó:



’Nos dice: ‘vénganse para acá, les cobramos, pero te tengo abajo’. Porque nos quieren como un circuito amateur. Ellos, la Liga Mx, es elitista, es un grupo cerrado que no desea ver a nadie a su lado. No aceptaron que Rafael Márquez comprara al Atlas… Se reservan el derecho de admisión.’



El dueño del club Ensenada considera que hay otra ruta para que la Liga de Balompié sea reconocida por la FIFA, sería a través de la Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol (Conifa), que el jueves se presenta en Guadalajara con el proyecto para un Mundial en México en 2023.



Además, García Rojas celebró que ya tienen el contrato de televisión para el certamen que inicia el 16 de octubre y, anuncia, que habrá sorpresas.