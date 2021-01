Pérdida de empleos por pandemia, pondría en riesgo estabilidad del país

Ecatepec, Méx., a 11 de enero del 2021.- El panorama económico desalentador para este año, debido a la pandemia por Covid19, que en dos meses seguirá con incremento de los contagios, cierre de gran cantidad de empresas y con ello, una masiva pérdida de empleos, podría incluso poner en riesgo la estabilidad del país, advirtió Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM).



Sostuvo que aunque ya empezaron a llegar vacunas al país, la producción es muy limitada, por lo que los dos primeros trimestres serán complicados por la gran cantidad de contagios que se registran sobre todo en la Ciudad de México y su zona conurbada con una curva que aún tiene una tendencia ascendente.



’Adicionalmente a la crisis de salud, persiste el desgaste de muchas empresas, principalmente de los giros comercial y de servicios, que en su mayoría pagan rentas y ya arrastran una gran cantidad de deudas laborales, fiscales, con proveedores y bancarias, además de una disminución muy importante en sus inventarios que también los han utilizado para financiarse’, precisó Cuevas.



En este panorama, la entrada record de remesas, que no debería ser un concepto para presumir para los gobernantes, ha ayudado a inyectar liquidez en el sistema económico mexicano y sobre todo, ha contribuido a mantener el tipo de cambio estable al incrementar de una manera muy importante la oferta de dólares en el sistema financiero de México.



’La afectación económica en el país, que aunque pareciera que sólo ha golpeado a las empresas no esenciales, tanto formales como informales, estimamos que a partir del inicio de este año, también empiece por impactar a las empresas esenciales, al lastimarse la capacidad de compra de todos los mexicanos y su combinación con la llamada cuesta de enero, ello contraerá la demanda de una manera muy importante’, puntualizó el líder empresarial.



La Unión Industrial considera que la mayor cantidad de cierres en empresas podría registrarse en los primeros tres meses del año, y estarían relacionadas con el sector restaurantero, bares, salones de fiestas, sector turístico, centros educativos, gimnasios, spas, centros de entretenimiento, cines y una infinidad de comercios no esenciales que no pudieron o no quisieron incursionar en los sistemas de ventas a domicilio.



El gobierno federal, aunque no ha desarrollado un programa de apoyo contundente para fortalecer el sector empresarial, sí ha seguido con los programas sociales que ayudan a que la demanda no tenga una mayor contracción. ’Valoramos que el gobierno haya mantenido una disciplina en el gasto público y el endeudamiento, y ello permitirá tener estabilidad en la inflación’, refirió Francisco Cuevas.









Ante la crisis por Covid19, para este año, UNIDEM espera que haya un incremento en el Producto Interno Bruto que se situará entre el 1.5 y el 3 por ciento y principalmente estará motivado por el rebote natural de la caída que se dio en el 2020, el tipo de cambio podría mantenerse estable debido a la entrada de remesas y a la caída que se dio en las importaciones, lo que permitirá tener una Cuenta Corriente superavitaria.



’Las acciones que tomen los gobiernos, tanto federal como estatal, para fortalecer a las empresas, sobre todo aquellas que ya se encuentran con serios problemas y a punto de desaparecer, en la medida en la que se identifique estos negocios y diseñe un plan de rescate viable, dependerá de que no se pierda una cantidad de fuentes de trabajo que ya podría poner en riesgo la estabilidad social del país’, alertó Cuevas Dobarganes.



El director general de UNIDEM refirió que sería hasta el cuarto trimestre de 2021, cuando se empezaría a desarrollar una nueva realidad en los negocios, pues algunos desaparecerán, otros surgirán y habrá una ’poda’ en algunos giros que tenderán a estabilizar la oferta a una demanda contraída que tardará al menos dos años en volver al nivel que tenía a principios del año pasado.