Pérdida irreparable de empleos en el mundo

LA OIT SEÑALA QUE SERA CASI IMPOSIBLE RECUPERAR LOS EMPLEOS PERDIDOS POR LA PANDEMIA DE COVID 19 Y QUE PARTICULARMENTE EN AMERICA LATINA EL DAÑO FUE MAYOR



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que a diferencia de crisis anteriores, en la inmensa mayoría de los casos la disminución de la ocupación a escala mundial en 2020 propició más salidas de la fuerza de trabajo que desocupación, e hizo que 81 millones de personas más salieran de la fuerza de trabajo y que 33 millones quedaran desocupadas.



En consecuencia, de acuerdo con el Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo en su séptima edición, la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial se ha visto reducida en 2.2 puntos porcentuales a raíz de la crisis provocada por la pandemia, frente a la reducción de solo 0.2 puntos porcentuales que se produjo de 2008 a 2009 como resultado de la crisis financiera mundial.



Indica que únicamente en los países de altos ingresos la desocupación aumentó en mayor medida que la no participación en el mercado de trabajo, fenómeno propiciado principalmente por la evolución de la situación en los Estados Unidos de América.



Según la OIT, en 2020 se perdió el 8.8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo.



Asimismo, la pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional.



La OIT explica a través del documento que la pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.



Al desglosar esos datos anuales, las estimaciones trimestrales revisadas ponen de manifiesto la evolución de la situación a lo largo del año. Las estimaciones sobre pérdida de horas de trabajo en el tercer trimestre de 2020 se han revisado ampliamente a la baja, hasta alcanzar el 7.2 por ciento (con respecto al 12.1 por ciento estimado en la sexta edición del Observatorio de la OIT), lo que refleja un repunte mayor que el previsto de la cantidad de horas de trabajo, en particular en los países de ingresos medianos bajos.



En el cuarto trimestre, dice la OIT, la cantidad de horas de trabajo a escala mundial disminuyó un 4.6 por ciento, a saber, a 130 millones de empleos equivalentes a tiempo completo.



En la publicación realizada por la OIT también se explica que a escala mundial, la reducción de la cantidad de horas de trabajo en 2020 dio lugar a una disminución de la ocupación y a una reducción de la cantidad de horas de trabajo de las personas que seguían ocupadas, con una gran variación entre regiones.



Precisa que la disminución de la ocupación fue más acusada en América y menor en Europa y Asia Central, regiones en las que la reducción de la cantidad de horas de trabajo se vio compensada mediante planes para fomentar la conservación en el empleo, en particular, en Europa.



Resalta que a lo largo de 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto a 2019.



En términos relativos, esa diminución fue mayor en el caso de las mujeres (5,0 por ciento) que en el de los hombres, y mayor asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes (8.7 por ciento) que en el de los de más edad.



Según la publicación de la OIT, la disminución de la ocupación en 2020 dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas desocupadas.



Explica que la salida de la fuerza de trabajo, que representa el 71 por ciento de la disminución de la ocupación a escala mundial, aumentó en 81 millones de personas, lo que propició una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial de 2.2 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 58.7 por ciento.



La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó en 1.1 puntos porcentuales, hasta el 6.5 por ciento.



QUEDO CONJURADO EMPLAZAMIENTO A HUELGA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TELEVISION



Quedó conjurado el emplazamiento de huelga en la Industria de la Televisión y la Radio programado para el último minuto de hoy 31 de enero, luego de que empresarios del ramo y sindicatos acordaron un aumento salarial de 4.7 por ciento, para los más de 45 mil empleados, el cual será aplicado de la siguiente manera: 3 por ciento el primero de febrero y 1.7 por ciento más en agosto próximo.



El acuerdo de revisión salarial en esta industria considerada esencial, fue informado y ratificado ante las autoridades laborales del país, aseguró el Prof. Patricio Flores Sandoval, líder del SITATYR, quien añadió que se generó el compromiso de estabilidad laboral para preservar los empleos. Con esto concluyeron las negociaciones salariales de la Radio y la Televisión del 2021.



El aumento se distribuyó de la siguiente manera: 4% se aplicará a partir del 1 de febrero y el 1% restante a partir del 1 de junio, para los más de 40,000 trabajadores de esta industria.



En el acto también estuvieron presentes José Luis Rodríguez, de la CIRT, Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRTT; Miguel Ángel Palomera, secretario general del Sindicato Industrial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras y Televisoras, entre otros.



Trabajadores de la radio y televisión -que forman parte del uno de los 5 contratos ley que hay en el país- aceptaron 5% de incremento al salario.



El aumento se distribuyó de la siguiente manera: 4% se aplicará a partir del 1 de febrero y el 1% restante a partir del 1 de junio, para los más de 40,000 trabajadores de esta industria.



Patricio Flores Sandoval dirigente nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR), pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), mencionó que fue una negociación responsable, donde se manifestó la voluntad de las partes para continuar con la estabilidad y el progreso de este sector.



Por su parte, Manuel Arturo García, encargado la Unidad de Conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que esta revisión fue una muestra de transparencia y de ejercicio sindical, acorde a los nuevos tiempos y las nuevas leyes.



Asimismo, los dirigentes sindicales han optado por utilizar esquemas combinados que permitan a los trabajadores mantener el poder adquisitivo…..



REITERA LA UAM AUMENTO AL SITUAM Y COVOCA A LOS TRABAJADORES A SU VALORACIKON



La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reafirmó que el contexto económico de México derivado de la pandemia del COVID-19 no permite ir más allá de las propuestas que, de manera seria y responsable, presentó al Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) desde el pasado miércoles 27 de enero.



En la novena mesa plenaria la representación de la Casa abierta al tiempo exhortó a la comisión negociadora de la organización gremial y a las y los trabajadores a no perder de vista la situación por la que atraviesa el país, ya que el presupuesto institucional depende mayoritariamente del subsidio federal.



La UAM propuso incrementos al salario y al vale de despensa de 3.4 por ciento y de 4 por ciento, respectivamente, así como ajustes de 1.8 por ciento a los tabuladores, tanto del personal administrativo de base como académico de medio tiempo y de tiempo parcial. El aumento directo a los salarios incluye al personal académico y administrativo y la actualización de 4 por ciento al monto en efectivo del vale de despensa mensual deja esta prestación en mil 347 pesos con 55 centavos.



En total, la Institución ofreció diez propuestas de proyectos de acuerdo –que entrarían en vigor a partir del próximo primero de febrero– y que atienden las peticiones señaladas en el segundo emplazamiento a la Institución por la organización gremial. Algunos se refieren a la actualización o capacitación para el personal académico en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la impartición de docencia, así como a los trabajadores adscritos a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).



’Estamos en espera de la respuesta del Sindicato, reiterando siempre la voluntad y la disposición de la Universidad para dialogar y aclarar cualquier duda respecto de las propuestas que ya se hicieron, las cuales fueron reflexionadas y analizadas a partir de los dos emplazamientos a huelga’, señaló el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la Institución.



El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, consideró que la UAM tiene las condiciones para continuar laborando y se debe evaluar la propuesta de incremento salarial que favorece a quienes tienen menores ingresos y no pone en riesgo la viabilidad financiera, con lo cual se continuaría la formación de jóvenes para ayudarlos a obtener un grado universitario.



La comunidad deberá evaluar y asumir –como ha hecho siempre– el compromiso que tiene con la sociedad mexicana y con los alumnos en particular, que son el motivo de ser de la UAM ’y no podemos fallar suspendiendo su educación en momentos tan complicados de sanidad como los que vivimos; a la representación sindical le corresponde asumir lo propio vía la reflexión para evaluar las condiciones de sus actividades, en pro de que la Universidad cumpla sus funciones sustantivas’.



El doctor José Ronzón León, coordinador general de Administración y Relaciones Laborales, enfatizó que el presupuesto no es ’a modo’, pues está ceñido a la reglamentación institucional en forma colegiada, por lo que el paquete económico ofrecido es acorde con el contexto de la emergencia sanitaria y sustentado en las posibilidades financieras.



’La página de Transparencia permite conocer el presupuesto, los informes presupuestales y los estados financieros de 2019, mientras que los correspondientes a 2020 estarán disponibles en marzo, una vez que el Colegio Académico los conozca’.



Respecto del planteamiento de la organización sindical sobre el dinero ahorrado por la Universidad en 2020, el doctor Óscar Comas Rodríguez, coordinador general de Información Institucional, reiteró que a través de la Unidad Administrativa y Financiera de la Federación se exigió una reserva presupuestal y después de revisarla y ver lo que se podía ofrecer para solidarizarse con el Estado mexicano para enfrentar la pandemia, la UAM aportó 110 millones, ’que no llegaron a esta casa de estudios.



En medio de eso ’mantuvimos todos los gastos que se derivaron para atender a aquellos estudiantes que no tenían cómo acceder al programa educativo vía remota, por lo que se compraron tabletas y tarjetas SIM con base en una encuesta que determinó el número de quienes necesitaban ese apoyo; hemos evaluado el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), que ha tenido diversos beneficios y se ha sometido a ajustes’.



La representación de esta casa de estudios expuso de nueva cuenta que los términos establecidos en el Acuerdo 06/2019, referido a la recuperación salarial de académicos y administrativos de base, fueron cumplidos por la Universidad, recordando –con fechas de agendas laborales– que fue la organización gremial la que rechazó la propuesta de beneficio económico para las y los trabajadores.



’Cabe aclarar que el acuerdo no está abrogado ni derogado, sino que perdió vigencia al agotarse el tiempo que se pactó de manera bilateral y, por lo tanto, esto impide que se firme una ampliación de los plazos como propone el Sindicato’, señaló el maestro Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general de la Institución.



Luego de varios recesos, la discusión se extendió hasta este domingo 31 de enero, cuando se guardó un minuto de silencio en memoria del señor Ángel Martínez Galván, miembro del comité ejecutivo de la organización gremial, y de todas las personas fallecidas por causa del COVID-19.



La representación de la Universidad entregó al SITUAM ocho proyectos de acuerdos relacionados con: la actualización del monto en efectivo del vale de despensa mensual; las necesidades de capacitación del personal académico y del personal de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), modificado a partir de las consideraciones que hizo el SITUAM y recibidas en la madrugada del día de hoy.



