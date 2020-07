Pérdidas por 300 mdp causó Planta de Tratamiento de Atotonilco de Tula a campesinos.

Cerca de 300 millones de pesos en cultivos de forraje se perdieron entre febrero y marzo de este año en perjuicio de 35 mil campesinos de los distritos de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan por los bajos volúmenes de agua negra provenientes del Valle de México, atribuida a la instalación de 15 plantas tratadoras en el Estado de México y a la de Atotonilco de Tula, considerada como una de las más grandes del mundo y cuyos accesos se encuentran bloqueados desde hace una semana.



Esto según Fernando Sánchez Reyna, uno de los dirigentes del Movimiento de defensa de las Aguas Negras de la Unidad de Riego de Tepatepec.



A pesar de que desde el pasado martes la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las compuertas de las presas Requena y Tachimay - en las cuates se almacena el líquido residual proveniente del Valle de México antes de ser enviado a la Planta Tratadora de Atotonilco de Tula - para dotar de más volúmenes de agua para 50 mil 104 hectáreas de tierra de los 35 mil productores de ambos distritos de riego,los campesinos aseguran que es insuficiente.



En una minuta de trabajo firmada el pasado 7 de julio, la Conagua junto con representantes de la Secretaría de Gobernación Federal, se acordó con los campesinos la apertura de las compuertas de las presas así como la instalación de 2 cámaras de video para que en tiempo real de la circulación del fluido de líquido.



No obstante Sánchez Reyna explicó que la presa Requena sólo está al 15 por ciento de su capacidad y la Taximay al 10 por ciento "por lo que a pesar de que la Conagua permitió la apertura de las compuertas, sólo nos están llegando 43 metros cubicos por segundo de agua que llega a nuestras tierras lo cual es insuficiente ya que al menos se requieren 50 metros cúbicos por segundo".



"Del emisor central de la presa Requena salen ahorita 63 metros cúbicos por segundo, pero como las canaletas están fracturadas desde que se instaló la planta tratadora, sólo nos llegan 43 metros cúbicos por segundo . El resto del agua es arrojado al Río Tula por la misma gente de Conagua".



Sánchez Reyna atribuyó la disminución de los volúmenes del líquido en las presas a que en pasadas administraciones federales se dio la concesión a 15 plantas tratadoras de agua que se encuentran en el Estado de México "que están autorizadas para reciclar el agua negra y reenviarla a los parques industriales" por lo que el flujo que llega a Hidalgo "esta muy disminuido".



El activista aseguró que esas concesiones violan una ley de veda decretada en 1927 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles en favor de los productores en el que se prohibía el uso de esa agua residual para otros fines que no fuera el agrícola.



"Y a raíz de la instalación de la planta tratadora de Atotonilco de Tula la situación se empeoró ya que nos llega muchísimo menos agua para la producción".



Explicó que antes de la puesta de operación de la planta de Atotonilco, los productores recibían de 50 a 70 metros cúbicos de agua por segundo pero que después de su puesta en operación "sólo recibimos 23 metros cúbicos por segundo lo cual nos ha provocado pérdidas por un monto de los 300 millones de pesos tan sólo en el periodo comprendido de febrero a marzo de este año".



Aseguró que durante ese lapso "la pérdida de cultivos es de alrededor de los 5 mil pesos por hectárea a causa de los bajos volúmenes de agua".



A esto se suma que según Reyna, la planta tratadora elimina los desechos o lodos que asegura sirven de nutrientes para la tierra convirtiendo el agua negra en gris la que aseguró provoca desertización.



"Dicen que son contaminantes y peligrosos pero bien que los almacenan y se los llevan para hacer fertilizantes".



Por ello, dijo que mantendrán el bloqueo de la planta de manera indefinida hasta que el gobierno federal ordene el paso del agua sin tratar a los distritos de riego y al pago de indemnizaciones a los campesinos afectados por un monto de 300 millones de pesos.



Lamentó que Simey Olvera y Julio César Ángeles Mendoza ambos diputados federales de Morena de la región sólo se hubieran presentado en el lugar "para tener escenarios con el fin de sacarse fotos pero en si no han hecho nada para ayudarnos ". En contraste, dijo que han recibido apoyo de los 17 legisladores locales de ese mismo partido.

En tanto, el jueves a través de un mensaje de audio que empezó a circular por whatsap y perifoneo, se pidió a los campesinos de otras comunidades reforzar el bloqueo.



Por ello, la mañana del viernes cerca de un centenar de productores agrícolas se presentaron en el lugar donde se ubica la planta cuyas puertas están bloqueadas por grandes montones de lodo proveniente de las canaletas.



Los campesinos han colocado tiendas de campaña en las afueras de la planta donde se turnan para vigilar que nadie entre o salga de esas instalaciones.



