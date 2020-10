Pérdidas por vicios e irregularidades

(Carta a Don Héctor)



Mártir de Cuilapan, es un ejemplo



ES EVIDENTE QUE EL NOMBRE DE ANDRÉS MANUEL, con todo y que no aparezca en la boleta del 2021, seguirá teniendo peso en un amplio sector de la población, de ahí que todos los partidos políticos están obligados, si es que quieren ganar la jornada electoral, a enviar como candidatos a sus mejores hombres y mujeres para competir con los de Morena que, engallados, suponen que hasta con una vaca ganan la elección.

Y es que, recuérdese que muchos, para no decir todos los que hoy ostentan un cargo de elección popular por Morena, desde senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, ganaron la elección del 2018 por el arrastre del hoy presidente de la República, pues incluso muchos de ellos ni siquiera hicieron campaña política, de tal forma que hasta se sorprendieron cuando se enteraron que habían ganado.

Ciertamente, hay que decirlo, López Obrador ya no estará en la boleta, pero hace y hará todo lo posible por influir en el ánimo de los electores. Y es que el Presidente de la República se ha dedicado a tejer una amplia red electoral, a través de los programas sociales, para asegurar el voto a favor de su partido político, Morena, y seguir gobernando el país, si el pueblo así lo decide’.

Es también muy cierto que en algunos casos, los partidos políticos, como el PRI, hacen lo posible para seguir perdiendo en algunos municipios. Hay muchos casos de ellos, entre los que se encuentra Mártir de Cuilapan, mejor conocido como Apango, por su cabecera municipal, en donde desde el 2005, es decir, desde hace 15 años, no gana el tricolor.

La razón, como en otros lados, es sencilla, y la misma. Dos o tres dirigentes locales mantienen el control del PRI, o creen tenerlo, y al final, cuando se decide la candidatura a la alcaldía, así como la de regidores y síndicos se pelean y al final, al no estar conformes votan por otros partidos, bajo el argumento de si no es para mí, tampoco para aquel.

Más o menos eso ocurre en Apango. El PRI en ese municipio está secuestrado por quien se cree su dueño, con el beneplácito de algunos dirigentes estatales, quienes, o negocian las candidaturas o se traicionan mutuamente para que ganen otros. Precisamente por eso, hay que decirlo, ha perdido el PRI en las últimas cuatro elecciones municipales, en las que ha ganado en dos periodos el partido Movimiento Ciudadano, y otras dos el PRD, incluido el actual.

Y es indiscutible que el PRI seguirá perdiendo en ese municipio, como ocurre en otros más, si quienes lo dirigen continúan cometiendo los mismos errores. Por supuesto, también puede corregirlos si es que hay interés de ganar, como la propia gubernatura del estado.

Así es, diría el Maestro. Tanto en la cabecera municipal, Apango, como en todas las comunidades de Mártir de Cuilapan, los priístas, la militancia de ese partido, pero también la de otros institutos políticos, y lo que es más, la que no participa en ninguno de ellos, coincide que quien debe ser la candidata del PRI para ganar la alcaldía es, nada más, pero nada menos que Edelmira del Moral, Miranda, quien tiene el reconocimiento de la población por el trabajo que ha venido realizando, principalmente entre los que menos tienen.

Hay que decir que Del Moral Miranda ya fue regidora del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, en donde se distinguió por el trabajo responsable realizado, y por ser de los ediles más consecuentes y responsables del movimiento municipal en el que participó, de tal forma que cuando degeneró en actos irresponsables se separó del mismo, para continuar trabajando desde el cargo conferido en favor de la población.

Como coordinadora de la CNOP, y ahora como dirigente de la CNC en el municipio, pero también sin ningún cargo partidista, hay que decir que desde hace varios años ha venido realizando un trabajo permanente, callado pero efectivo en todo el municipio, de tal forma que lo mismo tiene el aprecio y el reconocimiento de las familias de Zototitlan, Aixcualco, San Juan Totolzintla, que de La Esperanza, y por supuesto, de los barrios de Apango.

’SI el PRI quiere ganar la presidencia municipal en el 2021, la candidata debe ser la Maestra Edelmira’, coinciden en la cabecera municipal. ’Pero si quieren seguir perdiendo, entonces que pongan a cualquiera’, añaden.

Hay que decir que ’La Güera’, como también es conocida Edelmira del Moral, es Licenciada en Educación Secundaria, y actualmente cursa la Licenciatura en Psicología, pues como bien dice, ’hay que seguirnos preparando para poder servir mejor a la población’.

En fin. Mártir de Cuilapan es solo un ejemplo del por qué pierden, no solo el PRI, sino también otros partidos. Precisamente por los vicios existentes. Y como Edelmira del Moral, en todos los municipios hay gente preparada, mujer u hombre, que poder ganar. Solo esperan una oportunidad.

