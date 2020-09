Perdió Calderón, AMLO también

Sin México Libre, el PAN se fortalece

Más partidos, voto en contra se atomiza

Elba Esther de aliada, ahora enemiga

El PES, recupera recursos perdidos





Un hombre alegre es siempre amable

Máximo Gorki, escritor ruso







La decisión de negarle el registro como México Libre, propiedad de los esposos Margarita Zavala y Felipe Calderón tiene dos perdedores a la vista: obviamente los Calderón y Andrés Manuel López Obrador.



La euforia presidencial la justificó ’gracias’ a la fuerza de la opinión pública y que ’fue un triunfo del pueblo de México’. Además, le recomendó a Felipe y Margarita, que realicen ’lo que hicimos nosotros: que convoque a manifestaciones pacíficas’.



La decisión, tiene un efecto bumerang. Aunque hay indicios que el INE fue influido desde Palacio Nacional, a través de Mario Delgado para ’convencer’ al presidente del INE, Lorenzo Córdova, impacta al mismo AMLO.



Para los Calderón no hay sorpresas. Tendrán que acudir a los tribunales y demostrar que no hubo fallas en su documentación presentada ante el INE. Al igual que Encuentro Solidario, antes ’social’, de Eric Flores, tuvieron los mismos sistemas de obtención de recursos. Sin embargo, el camino que seguirán será burocratizado y costoso.



En el festejo de la derrota de quien considera le robó la Presidencia en 2006, López Obrador olvidó la estrategia. Más le convenía el registro. Así atomiza a la oposición frente las elecciones de 2021, donde AMLO se juega la gobernabilidad holgada. La derecha se hubiera divido y el INE beneficia al PAN; el enemigo a vencer en los próximos comicios federales y estatales.



Pese a los festejos, todo hace indicar que los Calderón lograrán el registro y la desbandada panista esta a la vuelta de la esquina



Ah, y de Elba Esther Gordillo y su partido Redes Sociales Progresistas, otro caso que se resolverá en tribunales.



El partido Fuerza Social por México, del morenovallista, Gerardo Islas, también va a tribunales. Negó también que se haya utilizado la plataforma de la agrupación sindical de Pedro Haces. De lo que se llega a enterar uno.



INÚTIL LA CNDH: La administración de Rosario Ibarra Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la peor que ha existido en el país. Pese a haber sentido en carne propia el dolor de la desaparición de dos hermanos a manos del gobierno, no hace nada por defender los derechos de ciento de miles de desaparecidos en el país. Cuidadosa de sus ’principios ideológicos’, no falla al gobierno. Traiciona a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, con un trabajo mediocre y faccioso.



VOLKSWAGEN: Cayeron 35.4% las ventas de Volkswagen durante agosto, con una tendencia a la baja desde inicios de año. El total acumulado obtenido por la empresa que preside en México Steffen Reiche, en los primeros 8 meses del año es, en comparación con el mismo lapso del año anterior, de 31.4%.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



UNILEVER: Unilever, bajo el liderazgo en México de Reginaldo Ecclissato, invertirá mil millones para eliminar los combustibles fósiles de sus productos de limpieza. Obtendrá el 100% del carbono procedente de combustibles fósiles de sus fórmulas de productos de limpieza y lavado de ropa a partir de carbono renovable o reciclado. Esta acción pretende transformar la sostenibilidad de marcas globales de limpieza y lavado de ropa.







