Perdura ‘síndrome del Jamaicón’ en el futbolista mexicano

+Liga MX, una de las mejores del mundo, reconoce el excrack camerunés



+Elogia a Andrés Guardado, capitán del Real Betis



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Históricamente, desde la década de los 50s, el futbolista mexicano sufre el síndrome de Jamaicón – como se conoció el apodo de José Villegas Tavares, exseleccionado nacional y ex jugador de Chivas–. Aquél sentimiento de nostalgia que da a los jugadores que están lejos de casa. Y que lo que más ansían en el mundo es regresar a su hogar. Volver su ambiente y costumbres. Anhelantes de la comida tradicional.



Sin conocer esa historia, el excrack camerunés Samuel Eto’o, embajador de la Liga de España, afirmó que los jugadores mexicanos tienen la calidad suficiente para militar en Europa. Pero, criticó, prefieren quedarse en el balompié del país por las comodidades y los altos sueldos que les ofrecen en la Liga Mx.



’No les falta nada (en el aspecto futbolístico), el problema es que la paga es muy buena en México, entonces no tienen la necesidad de ir a competir fuera’, argumentó.



’Otros tantos’, elogió, ’no miran el lado del dinero y aceptan salir a otros países, es eso. La mexicana es una de las mejores ligas del mundo y muchas veces los jugadores prefieren estar en casa’.



El exfutbolista habló este lunes en una videoconferencia tras la presentación virtual de la temporada 90 del torneo español.



Por otro lado, el también ex integrante del Barcelona consideró que el Real Betis, donde juegan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, será uno de los principales protagonistas del certamen ibérico en la siguiente campaña 2020-2021, toda vez que será dirigido por Manuel Pellegrini.



’Del capitán Guardado no podemos decir nada porque su calidad habla de él. El Betis ha estado jugando a un gran nivel y con muy buenos entrenadores. Ahora tienen a uno de los mejores del mundo. Esto también les va a exigir más a sus integrantes y es ahí donde vamos a esperar que sea un club que pelee por estar arriba’, opinó.



Eto’o confió en que su compadre, el otrora defensa mexicano Rafael Márquez, con quien compartió vestidor en el Barcelona, pueda convertirse algún día en el entrenador de la selección nacional.



Del caso Lionel Messi, consideró que la problemática con el Barça no afectará el rendimiento del jugador.



’A Leo no creo que le va afectar mucho, es el número uno, pero tampoco a los aficionados. Deseo que este año disfrutemos de su futbol como siempre lo hemos hecho. Ahora nos toca a nosotros, público y dirigentes, darle a Messi todo lo que se merece’, confió.



En dicha conferencia también estuvo presente Nuño Pérez-Pla, director de la oficina de la Liga de España en México, quien afirmó que en el balompié ibérico se extrañará al técnico mexicano Javier Vasco Aguirre, quien al término de la temporada anterior salió del Leganés tras descender a la Segunda División.



’Tener el talento mexicano en los banquillos o en la cancha siempre gusta en nuestra liga. Javier Aguirre es un veterano de nuestra competición, quien ha aportado valores a muchos equipos, tiene mucho cariño por parte de los jugadores que ha entrenado’, evaluó.



Por sus declaraciones y controversias, agregó, El Vasco ’siempre genera mucho foco a nuestra competición y da buena presencia a esos equipos, como el Leganés, que casi no se conocen.’



Por otra parte, el directivo estimó que José Juan Macías, delantero de las Chivas, tiene el talento suficiente para emigrar al balompié español, y confió en que pronto podrá ser fichado por algún club de la liga.



’Macías es un jugador que está haciendo un gran papel en su país. Cuantos más tricolores haya en la Liga mejor, el mexicano es un jugador que se adapta rápido y que evoluciona mucho por el nivel de la competición. Si puede saltar que sea a nuestro torneo’, comentó.



Pérez-Pla también se refirió a Lionel Messi, y descartó que su posible salida del conjunto azulgrana sea un factor que afecte la economía de la liga española.



’Por mucho que esas grandes figuras se vayan a otras competiciones, la Liga de España es la mejor. Tiene a grandes promesas que esperemos que puedan ir creciendo’, puntualizó.