Periodistas del Edomex esperan ley de protección

Luego de más de un año de trabajo, integrantes del Colectivo de Periodistas han entregado observaciones y propuestas para enriquecer los proyectos de ley de protección de periodistas que se encuentran a discusión en el Congreso del Estado de México.



La definición de Periodista ha sido otro de los aspectos importantes del Colectivo para que se incluya en cualquier legislación que sea aprobada, pues garantizará a la sociedad que la información de interés público y periodístico sea trabajada de forma profesional, sin menoscabo al derecho ciudadano de ejercer la libertad de expresión.



Entre agosto y septiembre, integrantes del Colectivo de Periodistas se reunieron con representantes de las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD), así como el diputado independiente Carlos Loman.



En estas reuniones el grupo de periodistas explicó a los diputados sus propuestas para que cualquier ley a favor del gremio esté definida por la protección del ejercicio profesional y no sólo de las personas.



Igualmente destacaron que cualquier ley de periodistas debe garantizar la mayor cantidad de derechos de los 14 que reconocen las mejores prácticas internacionales.



Insisten en que la creación de mecanismos de protección como los ya existentes no será suficiente si antes no hay obligaciones al Estado y cualquier persona funcionaria pública para que respete el trabajo de las y los periodistas y de las personas involucradas en el proceso informativo.



El Colectivo de Periodistas del Estado de México es un grupo de trabajo integrado por periodistas de todas las regiones de la entidad que de manera individual y sin representar a grupos ni organizaciones, ha decidido involucrarse en la promoción de derechos, la creación de una ley de protección y en la profesionalización del ejercicio periodístico.