Periodistas Mexicanos abandonados por su gobierno

Los asesinatos de periodistas han sido la constante en este siglo y ni gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas, han podido detener esa escalada de violencia y de esa manera el propio subsecretario de gobernación Alejandro Encinas ha dicho que este año ya contabiliza 19 decesos de periodistas.



Desde el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) hemos denunciado en forma constante estas acciones que perjudican a periodistas y que las autoridades de los tres niveles de gobierno no hacen nada para proteger a los encargados de informar a la comunidad y de esa manera las agresiones, levantones, secuestros, desapariciones y asesinatos contra periodistas han ido en aumento.



Aún más el fideicomiso que había para salvaguardar a los periodistas, de un plumazo lo eliminaron los diputados a pedido del Poder Ejecutivo y de esa forma se les priva a muchos compañeros de contar con un apoyo luego que tienen que abandonar su casa, trabajo y ciudad donde residían porque habían sido amenazados de muerte por diferentes circunstancias, pero todos sin forma de poder tener un apoyo que les permita sobrellevar las circunstancias de estar lejos de su lugar de origen.



De esta manera en forma sorpresiva en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer uso del micrófono ayer miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que 2020 ha sido el año más violento contra el gremio periodístico con 19 asesinatos contra periodistas.



Agregó el funcionario ’De 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país, pero en los últimos tres años ha habido un repunte significativo y reconocer que este año es lamentablemente cuando se han cometido el mayor número de homicidios en la década, con 19’. Encinas admitió que a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno la mayoría de estos crímenes se mantienen en la impunidad



Al rendir un informe sobre las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas aceptó que a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno la mayoría de estos crímenes se mantienen en la impunidad.



Encinas Rodríguez lamentó que 2017 a la fecha seis periodistas incorporados al mecanismo de protección de periodistas de Gobernación, han sido asesinados, y sólo en tres casos hay presuntos responsables de carácter penal.



Explicó que a partir del inicio de la presente administración se han registrado 38 homicidios, dos en diciembre de 2018; 17, en 2019 y 19 en 2020, situación que pone de relieve la poca acción que ha habido de parte de las autoridades federales para detener esto que se comenta a nivel mundial de que México, es un país donde se mata a un periodista y no pasa nada.



Señalo Alejandro Encinas, que la mayor parte de estos homicidios se localizan en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua que concentran el 51% de esas agresiones, además de los asesinatos contra en los últimos cinco años, el mecanismo tiene registradas mil 052 agresiones diversas contra periodistas que van desde golpes, agresiones amenazas hasta ataques a sus oficinas en donde más del 40% son atribuibles a servidores públicos del ámbito municipal.



El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, ante esta terrible situación la que vive el periodismo en nuestra república mexicana, hemos pedido el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que agrupa a más de 600 mil periodistas de todo el mundo y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) que congrega a 60 mil periodistas del continente, ambas organizaciones en donde el SNRP es miembro fundador y éstas han externado en diferentes ocasiones que se requiere la participación decidida del gobierno para que cesen estas acciones contra los asesinatos de periodistas en México, porque se atenta contra la democracia y además exigen que ya no haya impunidad.