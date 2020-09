Periodistas realizan bazar en apoyo al salón Los Ángeles y colegas afectados por la pandemia

Por segunda ocasión, Periodistas de la CDMX y algunos del Estado de México, en coordinación con el Salón "Los Ángeles", realizarán un Bazar Comercial, con la finalidad de seguir apoyando a las y los periodistas que por la Pandemia se quedaron sin trabajo, ó debido al confinamiento, ya sea por contagio de ellos o algún familiar, no han podido salir a trabajar.



Así mismo pretenden, mediante una cuota de recuperación, generar un recurso para ayudar a la administración del tradicional *Salón "Los Ángeles"*, a solventar los gastos que le permitan seguir en funcionamiento y ayudar a sus empleados, los cuáles no han trabajado por varios meses, al no permitirles realizar bailes populares, en este recinto reconocido por la frase *"Quién no conoce Los Ángeles, no conoce México"* .



En este Bazar Comercial a desarrollarse los días 3 y 4 de octubre del presente año, reporteros, fotógrafos, editores y gente de diversos medios de comunicación, ofrecerán artículos como artesanías, ropa, alimentos, fotografías, diseños, entre otros.



Bajo el lema, *"Apoyarnos es el Medio"*, se espera la asistencia y solidaridad del gremio periodístico, y público en general, con las debidas medidas sanitarias, en el famoso recinto, ubicado en la calle de Lerdo 206, colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 11 de la mañana a las 6 de la tarde, la cuota de recuperación es de sólo $15.00