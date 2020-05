Permanece Mayan Oliver Lara tranquila y enfocada en sus objetivos deportivos

• Comparte entrenamientos con su hermana Mayran durante confinamiento por COVID-19.



Zinacantepec, Estado de México, .- La pentatleta mexiquense Mayan Oliver Lara aseguró que se encuentra tranquila y enfocada en alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues la suspensión del calendario deportivo para su disciplina y la cuarentena por COVID-19 es algo que está fuera de sus manos.



A pesar del confinamiento y de las restricciones para entrenar, la deportista del Estado de México consideró que no se encuentra en desventaja, ya que es una situación global en la que todos los pentatletas se han visto afectados.



’Tomé la noticia de la mejor manera, es una situación que está fuera de mi control, involucra a todos los deportistas del mundo. Las metas se tienen claras y estamos en igualdad de condiciones trabajando todos en casa, entonces no hay una preocupación mayor’, puntualizó la atleta mexiquense.



Mayan Oliver Lara explicó que a pesar del confinamiento no está sola en este proceso y que su equipo multidisciplinario, es decir, su entrenador, la psicóloga, el preparador físico y el biomecánico están en contacto permanente con ella.



Con respecto a los trabajos en casa, detalló que hace acondicionamiento físico, tiro, trabajo en bicicleta estática y algunos ejercicios específicos de cada disciplina, es decir, natación, esgrima, equitación y tiro-carrera.



Otro aspecto que enfatizó la deportista es que luego de un largo periodo sin descanso, con compromisos fuera y dentro del país, este tiempo será importante en su carrera deportiva.



’En mi caso, llevaba alrededor de 10 años sin tener una pausa por los calendarios que se manejan a nivel nacional e internacional, entonces esta situación de alguna manera me viene bien para que pueda tener una recuperación física y mentalmente, poder hacer una buena base para retomar los eventos internacionales del próximo año’, afirmó.



Finalmente, Mayan comentó que estar en confinamiento en compañía de su hermana, la también pentatleta mexiquense Mayran Oliver Lara, hace que sea más motivante y menos monótono el entrenamiento.



’Tenemos un mismo objetivo y aunque ella es categoría junior ambas competimos en eventos nacionales e internacionales como Copas del Mundo y los Campeonato Mundiales, entonces el entrenamiento es muy parecido y se hace más dinámico’, concluyó.