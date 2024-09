CHALCO, Estado de México.- El apoyo para las familias de Chalco afectadas por las lluvias no se detendrá, aseguró la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez al supervisar los trabajos de limpieza y sanitización tras lograr niveles cero de agua en las calles de las colonias Culturas de México y Jacalones, resultado de la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.



’Viene la etapa de seguir limpiando y apoyar a los compañeros que sus casas están en condiciones inadecuadas, ya vendrá Desarrollo Urbano, vendrá Movilidad y la Junta Local de Caminos también, para que empecemos a arreglar algunas calles que no están pavimentadas, que al menos queden parejas’, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Para prevenir aumentos en los niveles de agua la Mandataria estatal instruyó la permanencia de 33 equipos de bombeo ante la posibilidad de lluvias para garantizar la tranquilidad de las familias de Chalco.



Asimismo, las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Guardia Nacional mantienen activos los Planes DN-III-E, Marina y GN.



A la par de estos trabajos de limpieza, la Secretaría de Bienestar inició un segundo censo para la entrega de enseres domésticos y se trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo para implementar un programa específico de apoyo a quienes quedaron sin un empleo.



Además, a estos servicios se sumará la Caravana Itinerante por la Justicia Social para que la población que perdió documentos como: actas de nacimiento, testamentos o escrituras pueda realizar el trámite.



De manera paralela a estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez continúa con la rehabilitación del Colector Solidaridad y la construcción de dos cárcamos. Asimismo, se proyecta la creación de un túnel profundo, recomendación de estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



’Estamos considerando ya la creación de un túnel, porque de acuerdo con los estudios que hicieron en la UNAM, unos jóvenes que vinieron dicen que no es suficiente el colector, podemos volver a tener la misma situación, entonces viene la parte de lo que es el túnel’, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La Mandataria estatal agradeció el trabajo realizado de por los mil 286 elementos de las diversas Secretarías federales y estatales, quienes retiraron 245 toneladas de azolve y extrajeron más 1.8 millones de agua estancada, apoyados por 41 vehículos, 124 equipos y maquinaria especializada, y tres plantas potabilizadoras.



Para seguir cuidando la salud de la población, se mantienen la atención en 18 unidades móviles de la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco, así como la atención en el módulo de bienestar animal.