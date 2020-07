Permanecer en semáforo naranja no significa que la pandemia del COVID-19 concluyó, señala el gobernador Astudillo

Tras confirmar que Guerrero permanecerá 15 días más en color naranja del semáforo epidemiológico, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que esto no representa que se haya resuelto el problema de la pandemia de Covid-19 en el estado porque los contagios siguen aumentando.



"Estar en semáforo naranja no representa que ya libramos el problema de salud, ahí están los contagios, ahí están las defunciones, no significa que demos rienda suelta a nuestro ánimo de ir a divertirnos o ir a lugares donde todavía no hay autorización para operar", enfatizó durante la transmisión para dar a conocer la evolución del Covid-19.



Añadió que Guerrero está en el límite de regresar al semáforo rojo si es que no se respetan los protocolos sanitarios, por ello convivo a la participación de todas y todos.



Dijo que se debe continuar con los cuidados sanitarios correspondientes, por lo que llamó a las y los presidentes municipales a colaborar con acciones en cada uno de los municipios.



LOS DATOS DEL CORONAVIRUS



Al presentar el informe actualizado de los casos de Covid-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que se tienen acumulados 8 mil 643 casos y mil 168 defunciones.



En 24 horas se confirmaron 212 nuevos casos y hay 887 casos activos, los cuales se concentran fundamentalmente en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, Tixtla.



En total, Acapulco registra 4 mil 818 casos y 610 defunciones, seguido de Chilpancingo con mil 172 positivos y 118 fallecimientos.



Respecto a la tendencia de hospitalización, indicó que hay 321 pacientes, de estos, 51 están intubados, 117 graves y 153 estables, la ocupación hospitalaria de todo el sector salud es del 39.1 por ciento y tan solo del sector salud estatal es del 34.8 por ciento.



Acapulco tiene el 45.4 por ciento de ocupación hospitalaria, Chilpancingo el 39.5 por ciento y Zihuatanejo el 36.4 por ciento, lo que se ha logrado gracias a la ampliación y reconversión de camas.



En tanto que en las cifras del gobierno federal, Guerrero se encuentra en el lugar número 19 en cuanto a camas ocupado con el 38 por ciento y el 13 en la ocupación de ventiladores con el 39 por ciento.



"No queremos que se ocupen, queremos que se atiendan todas las recomendaciones como el uso de cubrebocas, de lavarse las manos, la sana distancia, evitar las aglomeraciones, estamos preparados pero no queremos la saturación", dijo el secretario Carlos de la Peña.