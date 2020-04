Permanecerá el Fondo de Ahorro Capitalizable

+Platicas virtuales del nuevo modelo laboral

Una de las principales prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado, como es el Fondo de Ahorro Capitalizable no está contemplado para desaparecer con la extinción de fideicomisos decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró el líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida quien dijo que este fondo data de un decreto presidencial de 1990.

El líder de la FSTSE explicó que el Fonac está integrado por la aportación del trabajador concerniente al salario del pie de rama del tabulador administrativo de sueldos, el cual es parejo para todos los Trabajadores al Servicio del Estado.



Detalló como primer punto que el salario corresponde al primer nivel del tabulador administrativo de la curva salarial central. Como punto dos, hizo saber que el 1.5 del salario en la misma circunstancia del descrito pie de rama, lo aporta el Gobierno Federal. El otro componente es la contribución del 25% de las cuotas sindicales, más los intereses en la inversión en entidades financieras que se devengan en un periodo de un año.

Queda para el conocimiento de los Trabajadores al Servicio del Estado que están dados de alta en este Fondo de Ahorro Capitalizable determinado por ley, como una prestación social, económica, firme que se ejerce desde 1990. Categóricamente lo expresamos: no encaja en el Decreto sobre la Extinción de Fideicomisos y Fondos decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistimos que, en la captación de recursos de los fideicomisos no está considerado el Fondo de referencia el cual es un beneficio sumamente importante que reciben año con año los Trabajadores al Servicio del Estado.

El líder de la FSTSE dijo hacer esta oportuna aclaración porque existe inquietud y nerviosismo entre los trabajadores, motivadas por lo que da causa a especulaciones sobre el caso al que nos referimos.

Dejó muy en claro que ya se ha hecho ante las autoridades de Hacienda, la aclaración que corresponde a este derecho laboral.

"Hacemos saber que la representación formal que ostenta la Central FSTSE con su toma de nota en el TFCyA, de ninguna manera permitiría que desparezca este beneficio, logrado desde la fecha antes citada y que seguirá vigente de manera permanente.

El Fonac, sostuvo Ayala Almeida es un instrumento de soporte considerado de beneficio colectivo. ’Fue promulgado por decreto presidencial y ya hemos actuado sobre el particular’.

Para una mayor información y con ésta dar la tranquilidad con seguridad sobre la vigencia del Fonac, el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su administración, subrayó que su Gobierno respetaría íntegramente los derechos laborales adquiridos por los Trabajadores al Servicio del Estado.

El manejo financiero de la referida prestación, precisó Ayala Almeida, es cien por ciento transparente por el consejo constituido donde está la representación del Gobierno Federal (Secretaría de Hacienda y Función Pública) y por cada representante sindical donde la Central FSTSE forma parte también de la Comisión de Vigilancia.

Con esto se evita cualquier acto de desviación. No admitimos de ninguna manera criterios discordantes que incitan a confundir a nuestros representados. Hay plena certidumbre en el ejercicio del buen funcionamiento de este ingreso que beneficia a miles de Trabajadores al Servicio del Estado, puntualizó el dirigente….

HABRA ESTE LUNES PLATICAS VIRTUALES DEL NUEVO MODELO LABORAL

Con la participación de la secretaria de la Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan este lunes 6 se realizarán las ’Pláticas Virtuales de Capacitación’, sobre el Nuevo Modelo Laboral.

El Modulo Uno, denominado Ejes del Nuevo9 Modelo Laboral, iniciara a las 11.00 horas, para dar paso después al Modulo 2, que será sobre la Libertad Sindical y Negociación Colectiva Autentica por parte de Alfredo Domínguez Marrufo.

El programa integra también al Modulo Tres, denominado Adecuaciones de Estatutos y otras obligaciones sindicales, por parte de Manuel Arturo García Urrutia y continuará el Modulo Cuatro, denominado Legitimación de Contrayto0s Colectivos por medio de Esteban Martínez Mejia.

El Módulo Cinco den ominado Centros Federales de Conciliación y Registros Laborales por parte de Margarita Darlene Rojas Olvera y finalmente el Modulo Seis denominado Nuevo Modelo de Conciliación, de parte de Carolina Ortiz Porras.

Será en la modalidad de sesiones virtuales con sesión de preguntas y respuestas en tiempo real….

LA SANA DISTANCIA FACTOR CLAVE PARA REDUCIR RIESGOS DE CONTAGIO DE COVID-19 EN PAC IENTES CON CANCER: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó que pacientes oncológicos procuren cuidar la sana distancia como medida fundamental para reducir el riesgo de contagio de COVID 19, pues quienes están en la etapa de tratamiento, podrían tener comprometido su sistema inmunológico y ser más vulnerables.

Así lo explicó el doctor Sinuhé Barroso Bravo, Director Médico de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE), Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, quien además señaló que aunque las recomendaciones de cuidados para este sector de la población son las mismas que para la sociedad en general, la mayoría de estos pacientes son personas adultas mayores, por lo que deben privilegiar este factor.

’Básicamente en este momento, es la sana distancia, es importante considerar que los pacientes con cáncer, la mayoría tiene más de 65 años de edad, más que el cáncer en sí mismo, es la edad el factor más importante y otras comorbilidades como lo son la diabetes y la hipertensión’, precisó.

Detalló que hay dos tipos de pacientes que se deben considerar, el que ya terminó su tratamiento y está en vigilancia, que es un paciente que debe tener los cuidados de la población general; y el paciente que está recibiendo tratamiento en el que la inmunidad puede estar afectada.

Por ello, subrayó que los cuidados fundamentales son mantener la sana distancia, evitar lugares concurridos, fortalecer la higiene de manos, evitar tocarse la cara y estar atento a síntomas de infecciones respiratorias.

El doctor Barroso Bravo, resaltó que si un paciente oncológico que concluyó su tratamiento presenta síntomas de COVID-19, deberá de seguir el protocolo de atención para un paciente con enfermedad respiratoria, esto es, el Triage respiratorio, ya que no existe ninguna contraindicación, toda vez que este paciente está en vigilancia y controlado.

Precisó que para el paciente que está en tratamiento, se deberá considerar la inmunosupresión que podría tener, pero el protocolo de atención sería el mismo que para cualquier paciente que es sospechoso de presentar COVID 19.

El especialista se dirigió a los pacientes oncológicos a quienes indicó que si en este periodo tienen alguna cita con sus médicos tratantes y ésta solo es de vigilancia, es posible posponerla, para evitar aglomeraciones.

’Recordar que los pacientes oncológicos tienen 65 años o más y la recomendación principal es la sana distancia, con la finalidad de prevenir contagios con coronavirus y este tipo de pacientes se pueden diferir sin que afecte el pronóstico de la enfermedad’, apuntó. En resumen si no hay necesidad ’Quédese en Casa’….

