Permite programa de apoyo al desempleo que mexiquenses que perdieron su trabajo puedan cubrir necesidades básicas

Tlalnepantla, Estado de México, .- La contingencia sanitaria por COVID-19 que ha afectado a la población a nivel mundial, generó que diferentes actividades económicas tuvieran que cerrar, afectando en los bolsillos de las personas que perdieron su empleo a causa de esta situación, como lo vive Claudia Zúñiga Morales quien laboraba en un espacio dedicado a la realización de eventos masivos.



Ella es madre soltera de un niño de 10 años y único sostén de la casa donde también vive su mamá, a quien apoya porque es viuda, y para que entren más ingresos a su casa, se dedica a la venta de zapatos por catálogo, sin embargo, este negocio se ha visto afectado porque la gente no está comprando como antes de que llegara el Coronavirus.



’Yo trabajaba en la Arena Ciudad de México, desde hace siete años como acomodadora y debido a esta contingencia, cerró y me quedé sin trabajo’, detalló.



Claudia y su familia viven en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el Valle de México, una de las regiones del país que más ha sufrido por la pandemia por COVID-19, ella comenta que cuando se cerró su fuente de trabajo, sintió una enorme desesperación y una gran necesidad de salir adelante, por lo que empezó a buscar una nueva fuente de ingresos sólo que en estos momentos las empresas no están contratando.



’A mí se me ha complicado conseguir trabajo, en estos momentos todavía no está al cien toda la actividad, entonces sí está difícil y pues mucha gente está en la misma situación’, manifestó.



Para apoyar a personas como Claudia, que perdieron su empleo en esta contingencia sanitaria, en el Estado de México se puso en marcha el programa Apoyo para el desempleo, mediante el cual se busca que las familias mexiquenses afectadas tengan un sustento para cubrir algunas de sus necesidades.



Fue en este mes de julio que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza anunció una inversión de 150 millones de pesos, para respaldar a más de 50 mil trabajadores y sus familias, a través de este programa, mediante la entrega de apoyos económicos por 3 mil pesos que se otorgan en dos exhibiciones.



’Fue un alivio, una esperanza, la verdad tenemos ahorita una situación muy difícil, pero eso nos ayudó muchísimo’, afirmó Claudia, quien ya forma parte de este programa destinado al apoyo de la economía familiar.



Con el apoyo recibido Claudia ha podido solventar gastos para la alimentación de su familia, así como para el pago de servicios, por lo que agradece al Gobernador Alfredo Del Mazo el impulsar este tipo de programas que ayudan a que los mexiquenses afectados por la pandemia, puedan salir adelante.



’Muchísimas gracias, que de verdad no sabe cuánto nos ayudó y cuánto nos va ayudar, porque de verdad, a veces, sí tuvimos días en que casi no tuvimos para comer, entonces eso, la verdad sí fue demasiado apoyo y la verdad un gusto que no se esté olvidando de nosotros, que nos esté apoyando en este momento’, señaló.



Este programa forma parte de una serie de acciones que el Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha para ayudar a la economía familiar de los mexiquenses, entre las que destacan la entrega de fertilizantes al campo mexiquense, incentivos fiscales para el sector empresarial, así como la entrega de diferentes modalidades de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas.