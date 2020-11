Permiten decisiones responsables del gobernador Alfredo del Mazo reactivación económica de la entidad mexiquense

• Indica que combatir aumento de contagios es corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud del Estado de México ha mantenido medidas eficaces en el manejo de la pandemia por COVID-19, y prueba de ello es que la entidad no ha regresado a semáforo rojo, atendiendo en todo momento la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de ser prudentes y responsables, y de seguir las recomendaciones del Gobierno federal y los requerimientos del sector empresarial.



Así lo afirmó Ernesto Nemer Álvarez, Secretario General de Gobierno, en entrevista durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Gabriel O’Shea, ante el Pleno de la LX Legislativo local.



Destacó que el Gobierno estatal ha tomado decisiones responsables que han hecho posible la reactivación económica, ’lo cual es muy importante, al ser el Estado de México el segundo a nivel nacional en aportaciones al Producto Interno Bruto’, dijo.



Reiteró que el manejo de la contingencia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud del estado, ha sido pulcro y responsable, y subrayó que no registrar un retroceso a semáforo rojo ha sido gracias a la toma de decisiones correctas del Gobernador Alfredo Del Mazo, y que no suceda también dependerá de la conciencia de la responsabilidad ciudadana.



En este sentido, reconoció la respuesta de los 125 municipios del estado al llamado de mantener cerrados los panteones durante las festividades del Día de Muertos, y reiteró que el Gobierno estatal seguirá haciendo lo necesario para concientizar a los mexiquenses y a los empresarios, pues depende de todas y todos evitar más contagios de COVID-19.