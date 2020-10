Permitió IEEH que compitieran por Huejutla víctima y a quien señala como agresor

Entre 2021 y 2016, el hoy candidato por el PAN a la alcaldía de Huejutla Andrés Espinosa Galván, estuvo preso por el presunto secuestro de una persona, quedando libre luego de que no se pudieron aportar las pruebas suficientes; el padre del afectado, el comerciante Genaro Martínez, quien se mantiene firme en su señalamiento, compite para la misma alcaldía pero bajo las siglas del PT, lo que ya trajo sus consecuencias al proceso electoral.



La situación no fue contemplada por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) e incluso fue impulsada tanto por el PAN como por el PT, lo que desviaría el tema de las propuestas a otros asuntos lamentables.



Fue el pasado 5 de octubre, horas antes de celebrarse el debate entre los aspirantes, que el candidato del PT trajo a colación el asunto del secuestro de su hijo, lo que molestó al candidato panista quien afirmó que ya había sido exonerado y que el mismo se encontraba en contubernio con el candidato del PESH para desprestigiarlo.



No es el primer señalamiento de presuntos vínculos con el crimen organizado que se realiza al aspirante panista por la alcaldía de Huejutla.



El pasado 2 de octubre La Silla Rota Hidalgo evidenció que el supuesto beneficiario de las despensas que retuvieron al criminal poblano conocido bajo el apodo de ’El Moco’ era Espinosa Galván, según fuentes de seguridad federal. El delincuente también se dedicaba al trasiego de droga y el tema podría involucrar incluso a las altas cúpulas que hoy tienen representación del Poder Legislativo en Hidalgo.



También en redes sociales se habla del vínculo de las carnicerías del hoy candidato con Luis Jaime Osorio Chong.

El delfín de Raúl Badillo



El otro candidato que salió a relucir en este guerra de señalamientos es Daniel Andrade del PESH, delfín del exalcalde Raúl Badillo, quien en el estudio EARanking Alcaldes 2019 se colocó como el peor presidente municipal de la entidad.



El tema es que las calles de Huejutla se ven abarrotadas de basura luego de que el Concejo Municipal decidiera terminar con el contrato que tenía con la administración pasada, mismo por el cual el exalcalde cobraba 400 mil pesos para que en una sección de su terreno se vertieran los desechos de la región.



Badillo tendría hasta mil hectáreas entre Hidalgo y Veracruz, de donde nace un desarrollo turístico en Cruztitla que incluso contaría con lago artificial, helipuerto y hotel.