Perrito conquista TikTok con sus asombrosos pasos de ’perreo’

Ver videos de perritos es uno de los pasatiempos favoritos de los internautas, y es que estos adorables animales siempre nos regalan momentos llenos de diversión; tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que un perrito conquistó a millones de usuarios en TikTok por su increíble y ’sensual’ forma de bailar perreo. El video es ejemplo de los mágicos momentos que podemos tener con los llamados ’mejores amigos’ de las personas. Te compartimos uno de los mejores videos que verás hoy.



En el video compartido en TikTok por el usuario @dalistotherescue podemos ver a este encantador perrito pitbull bailando con mucho estilo y ’perreando’ hasta el piso, tal y cómo lo hacen los jóvenes de hoy en día. El divertido momento ya suma casi un millón de likes en TikTok y aquí te mostramos por qué, pues es imposible no sonreir al verlo:



Aunque en realidad se trata de un juego para el can y no de un entrenamiento en la danza, no cabe duda de que este animal nos regaló un momento increíble con sus carisma. ¿Tú conoces a algún otro perrito que baile de esta manera o que tenga talento? Lo más probables es que sí, pues el mundo está lleno de animales especiales.