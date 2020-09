Persiste deslumbrante opacidad en administración de Ana Guevara en Conade

+Denuncian simulación por parte de la medallista olímpica



+Algunos de los candidatos a cargos en la Comisión incumplen con el perfil requerido, aseguran diputados



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Persiste brillante opacidad en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desde que llegó al poder el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018. Parece no servir de dique su feroz cruzada contra la corrupción. Durante 21 meses, la Conade, no ha dejado de estar en la picota.



Después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyera al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, la directora del organismo, Ana Gabriela Guevara, decidió reemplazarlo con el cuñado del exfuncionario, Óscar Juanz, quien se desempeñaba como subdirector de Cultura Física de la institución, según Apro, agencia noticiosa de la revista Proceso.



Guevara, medallista olímpica y exreina de la velocidad mundial –con cuatro carpetas de investigación por corrupción de parte de la Secretaría de la Función Pública desde junio de 2019– despidió al subdirector general, Sergio Monroy, principal implicado –junto con la propia directora de la Conade– en el escándalo de asociación delictuosa y soborno, entre otros delitos, en agravio de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S. A. de C. V. (CIMCSA).



En mayo pasado, CIMCSA interpuso una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis funcionarios de la Conade, entre los que figuran la propia Guevara y Sergio Monroy Collado.



Estos servidores públicos están acusados de actos de corrupción, que incluyen asociación delictuosa, soborno, simulación de licitación, falsificación de documentos y cohecho, tras exigirle a la referida compañía un pago previo de 150 mil pesos por la asignación de un contrato por 16.5 millones de pesos, además de pedir un porcentaje correspondiente al monto del convenio.







Según consta en la carpeta de la segunda sesión extraordinaria de la Junta Directiva, el órgano de gobierno de la Conade, de la que Apro dice disponer de una copia, Monroy Collado dejará su cargo a partir del martes 15 de septiembre, y se autoriza el nombramiento de Enrique Correa Ultreras para desempeñar el puesto de subdirector general.



Por su parte, Israel Benítez, que ocupaba el segundo cargo de mayor relevancia en la Conade, fue cesado por la SFP apenas el pasado 13 de agosto, al encontrarlo responsable de haber autorizado que siete prestadoras de servicios contratados por medio de la partida denominada Capítulo 3000 se alojaran y se alimentaran en las instalaciones del organismo que son de uso exclusivo para los atletas y sus equipos multidisciplinarios, como consignó Apro en su oportunidad.



De igual manera, la directora de la Conade decidió remover de sus funciones al subdirector de Administración, Omar Hernández Pliego, a partir del 15 de septiembre, y para ocupar su lugar fue designada Alma Lidia Nequis Zamora.



Por último, la directora general de la Conade también solicitó a la Junta Directiva la remoción del coordinador de Comunicación Social, Eduardo Enrique Bravo, a partir del 15 de septiembre, y la autorización de nombramiento de Roberto Herrera Vargas para desempeñarse en el referido cargo.



Sin embargo, al interior del organismo, funcionarios consultados por dicha agencia coinciden que los movimientos ordenados por la directora general son simulaciones, pues nadie tiene duda que, en el caso de Israel Benítez, éste seguirá operando a través de su cuñado.



El acta de acuerdo de los referidos nombramientos, que serán oficializados a partir del lunes, viene firmada por la Coordinadora de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, Marisela Rafael de la Cruz.



Sergio Monroy fue secretario técnico de Guevara en el Senado, y Rafael de la Cruz fungía como asesor de la actual directora general de la Conade.



Ponen en duda nombramientos







Ayer viernes, el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas Contreras, turnó un oficio al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ’para hacerle llegar información importante referente a la Junta de Gobierno solicitada por esta Comisión, con la intención de hacer cambios de funcionarios en la Conade, a celebrarse el día 14 de septiembre del año en curso’.



Vargas confirma que los reemplazos propuestos serán para los cargos siguientes: Subdirector General, Coordinador de Comunicación Social, Subdirector de administración y Subdirector de Calidad, y le advierte al titular de la SEP que su intervención en la eventual designación de nuevos funcionarios de la Conade será de gran trascendencia para el deporte nacional:



’Pues tengo conocimiento de que algunos de los candidatos no cumplen con el perfil requerido, y para el caso del Subdirector General, no se ha seguido el procedimiento señalado por la normatividad correspondiente, ya que se deben de cubrir los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación: ser aprobado por la Secretaría a su digno cargo y la idoneidad del candidato debe ser previamente validada por la Procuraduría Fiscal de la Federación’.