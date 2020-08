Persiste tsunami en el Barcelona: Messi estaría fuera

+La Pulga le confesó que se ve fuera del equipo, según versiones de prensa



+Ronda los 700 millones de euros cláusula de rescisión de contrato del astro argentino



+El club presentó ayer a su nuevo refuerzo Pedro González López Pedri



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El argentino Lionel Messi, 33 años de edad, comunicó al nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, que en este momento se vislumbra fuera del equipo, aseguraron ayer medios españoles, tras la primera reunión que ambos sostuvieron, en la que supuestamente se habló de la continuidad de la Pulga, así como del deseo de la institución de crear un nuevo proyecto en torno a él.



Messi informó a Koeman que no ve claro su futuro en el Barça. El jugador le aseguró que ahora mismo se ve más fuera que dentro del club, pero es consciente de las dificultades que tendrá para salir por sus condiciones contractuales, reveló ayer la emisora RAC1.



El mismo medio puntualizó que tras consultar a la directiva del conjunto azulgrana sobre este tema, el club se limitó a señalar que el argentino tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2021, y con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.



El atacante rosarino quedó muy dolido tras la humillante goleada 8-2 que le propinó el Bayern Múnich a su equipo el pasado viernes en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, por lo que, según la prensa local, está planteándose abandonar al Barcelona.



No obstante, Koeman dijo el pasado miércoles durante su presentación como nuevo entrenador azulugrana que le gustaría contar con Messi en su proyecto deportivo, aunque también dejó claro que no quería gente que no estuviera comprometida.



Por otro lado, el Barcelona presentó ayer a su nuevo refuerzo Pedro González López Pedri quien confesó que su ídolo es Andrés Iniesta y que ahora quiere aprender del mejor, un Lionel Messi que confía desee seguir siendo jugador del club catalán para poder disfrutar del futbol con él.



’Darles las gracias, cuando mi padre fundó la peña del Barça ya pensaba en esto, pero no creía que iba a suceder, es un sueño desde pequeño. Quiero disfrutar y aprender con los mejores del mundo’, expresó en su presentación oficial, casi un año después de su fichaje, jugando cedido en Las Palmas la campaña pasada.



Por otro lado, Pedri también se refirió a las dudas en torno a la continuidad de Messi en el proyecto que ahora liderará Koeman. ’Mi ídolo es Iniesta y ahora quiero aprender del mejor que está aquí y espero que se quede’, apuntó.



Sobre el futuro del artillero argentino habló Ramón Planes, nuevo secretario técnico del Barcelona. Ayer (miércoles) dijo Koeman que en las próximas horas se vería con él.



’Es normal, es el capitán del equipo. Queremos construir este nuevo Barça junto a Messi’, declaró.



Planes agradeció el trabajo de Abidal, a quien sucedió en el cargo, y explicó que el fichaje de Pedri es parte del nuevo Barça que están construyendo.



’Es un hombre que puede marcar una etapa en nuestro club. Tiene un perfil de jugador Barça, con mucho talento, muy polivalente, descarado. Queremos construir un equipo joven, con energía, ilusión y calidad’, comentó.



El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, quien también acudió al acto celebrado en el Camp Nou, describió a Pedri como una de las futuras estrellas de Europa.