Persisten en Bundesliga condenas al racismo en EU

Ciudad de México, (B ALÓN CUADRADO/agencias).- Bundesliga tuvo otra jornada de duelos sin público y, por segunda semana consecutiva, con acciones contra el racismo tras la muerte del afroestadunidense George Floyd por la rabiosa violencia de un policía de raza blanca, y en apoyo al movimiento Black Lives Matter –las vidas negras importan-. Mientras, Bayern Múnich avanzó sin contrariedades hacia un octavo título consecutivo al vencer 4-2 al Bayer Leverkusen.



Los 22 futbolistas que intervinieron en el encuentro, donde Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Hertha Berlín, pusieron una rodilla en el césped en la media cancha antes del inicio del juego.



Tanto los integrantes del cuerpo técnico como otros miembros de los equipos hicieron lo propio a un costado de la cancha, en alusión a la protesta contra la brutalidad policial y la desigualdad racial, que encabezaba Colin Kaepernick hace cuatro años, cuando era mariscal de los 49ers de San Francisco en la NFL.



Un acto simbólico que le acarreó críticas de muchos dirigentes de la NFL y del propio presidente de Estados Unidos, que a la postre le costaron el veto en la Liga. Incluso, Donald Trump, a los compañeros de juego que se sumaron a Kaepernick , los calificó de ’hijos de puta’.



Los jugadores del Dortmund habían entrenado con camisetas que llevaban consignas como ’Todos unidos o Sin justicia no hay paz’. En tanto, los jugadores del Bayern y del Bayer Leverkusen utilizaron brazaletes negros, como una forma de condenar el racismo.



Ahora todos los futbolistas salieron sin temor a ser sancionados, después de que incluso la FIFA apelara al sentido común de solidaridad con actos que condenan injusticias, y de que la federación alemana recapacitó sobre cualquier posibilidad de castigo.



Alfredo Morales, mediocampista estadunidense del Fortuna de Düsseldorf, se arrodilló antes de ingresar en el encuentro que su equipo empató 2-2 ante Hoffenheim. El volante camerunés Pierre Kunde hizo lo propio tras anotar por el Mainz, que se impuso 2-0 en el clásico, de visita frente al Eintracht de Franckfurt.



Un gol de Emre Can a los 57 minutos bastó para que el Dortmund se impusiera por 1-0 y se mantuviera siete puntos detrás del Bayern, con cuatro partidos por jugarse. Bayern, que ha ganado sus últimos nueve compromisos, es el virtual campeón.



Robert Lewandowski anotó el cuarto tanto del Múnich, para llegar a 30 anotaciones en la temporada de la Bundesliga. Fue abastecido por Thomas Müller, quien a su vez acumuló su vigésima asistencia.



Los jugadores del Bayern habían calentado con camisetas que tenían mensajes antirracistas en Leverkusen, donde el conjunto local tuvo que arreglárselas sin su joven astro Kai Havertz, aquejado por problemas musculares.



El Paderborn, que es el último de la tabla, igualó 1-1 ante un Leipzig que se quedó con 10 hombres.