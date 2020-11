Persisten vicisitudes de ‘Tata’ Martino al frente de Ratones Verdes

+Roberto Alvarado sustituye a Érick Aguirre, quien dio positivo por covid



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Interminables vicisitudes para Gerardo Martino con Ratones Verdes. Mientras Japón se prepara con jugadores de clubes europeos para enfrentar la próxima semana a la selección mexicana en un duelo amistoso, el cuerpo técnico del Tricolor, que encabeza Tata, tuvo que hacer modificaciones al llamar de manera emergente a Roberto Alvarado.



Después de que el mediocampista Érick Aguirre fue uno de los 14 casos positivos de Covid-19 en el equipo Pachuca, el técnico del Tri, Gerardo Martino, confirmó la convocatoria de Alvarado, volante de Cruz Azul, para los duelos contra Corea del Sur y Japón, que se jugarán en Austria, 14 y 17 de noviembre, respectivamente.



Aunque ya ha tenido participaciones con la selección mayor, en esta ocasión Alvarado fue convocado primero por el representativo Sub 23, dirigido por Jaime Lozano y el cual se prepara rumbo al preolímpico de Guadalajara.



Con apenas cuatro partidos como titular con La Máquina, Alvarado enfrenta uno de sus torneos más complicados a causa de una lesión y el Covid-19, por lo que le ha costado tener minutos en la cancha.



No me desespero porque sé que le pasa a cualquier jugador y pronto estaré de vuelta, dijo apenas el miércoles previo a que se diera a conocer su llamado a la selección mayor.



El representativo de Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, sorprendió al convocar a un cuadro de primer nivel para los encuentros amistosos contra México y Panamá.



Entre los elementos más importantes se encuentran Takumi Minamino, delantero del campeón de Inglaterra Liverpool; además de Takefusa Kubo, mediocampista del Villarreal, y Yuto Nagatomo, defensa del Olympique de Marsella.



La lista del conjunto japonés destaca debido a que no fue convocado ningún jugador de la liga local y los 24 integrantes pertenecen a equipos de Europa.



El entrenador Moriyasu señaló que los duelos amistosos contra México y Panamá le servirán para continuar con el fortalecimiento del equipo de cara al Mundial de Qatar 2022.



Será un partido competitivo para ambos equipos. Me gustaría convertirlo en un plus para el fortalecimiento de individuos y el plantel, y como última actividad de este año previo a la reanudación de la eliminatoria en marzo próximo, apuntó.



En tanto, la selección mexicana Sub 23, la cual trabajará la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento, llamó a otros cuatro jugadores después de haber dado a conocer hace unos días una convocatoria para esta concentración.



Luis Hernández, de FC Juárez; Érick Cantú, de Monterrey; Alex Zendejas, de Necaxa, y Jesús Godínez, de León, son los futbolistas que se integrarán al equipo bajo el mando de Jaime Lozano.



(Con información del diario La Jornada)