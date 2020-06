Personal contratado por pandemia en Sinaloa continúa sin recibir pago

Culiacán, Sinaloa.- Han pasado dos meses y medio desde que la Secretaría de Salud realizó una serie de contratos de trabajadores para que estuvieran al frente de la pandemia del COVID-19.



Sin embargo, durante este tiempo, médicos, enfermeras, intendentes, radiólogos y personal de otras áreas no han recibido su pago. Los motivos por lo que se ha generado el atraso lo desconocen, ya que explican que la contratación se dio por parte del Gobierno federal y en Sinaloa no hay nadie quien pueda darles información o ayudarles con la gestión del recurso.



Los trabajadores han elaborado un escrito que han enviado al Gobierno federal para exigir su pago, así como hecho menciones en redes sociales etiquetando al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas; al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; y al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con el fin de que puedan ayudarles a gestionar su pago.

La mayoría del personal contratado tiene la necesidad de llevar el sustento a sus familias

Algunos de los que están contratados eran personal médico que cubría vacaciones o permisos de trabajadores sindicalizados, señalan que vieron en esto una oportunidad de tener un pago mejor, pero esto no ha sido así.



La mayoría del personal contratado tiene la necesidad de llevar el sustento a sus familias, otros pagar compromisos financieros, mientras que hay quienes salieron contagiados durante la pandemia, por lo que necesitan el dinero para la compra de medicamentos y realizase la prueba COVID-19, ya que aseguran que pese a que el contrato señalaba seguridad social por medio del Issste, esto no fue verdad, tuvieron derecho los infectados a recibir atención médica por Insabi, pero este programa no incluye los tratamientos ni estudios médicos que se requieren.



Los denunciantes explicaron que durante las primeras tres semanas ellos compraban su equipo de protección debido a que la Secretaría de Salud no les proporcionaba ni el cubrebocas indicado ni lentes y los guantes eran escasos.