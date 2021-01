Personal médico denuncia influyentismo para vacuna COVID en Hospital de Gineco-Obstetricia 4 del IMSS

Personal médico denunció influyentismo en la aplicación de la vacuna Pfizer en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 ’Dr. Luis Castelazo Ayala’, ya que se ha vacunado a personal que no está en la primera línea de atención de COVID-19, como son directivos y mandos de médicos residentes.



Médicos señalaron a El Financiero que su unidad no fue declarada por el instituto como ’Hospital COVID’ desde el inicio; sin embargo, desde mayo de 2020 han recibido pacientes enfermos y siempre ha estado un piso de hospitalización reservado para atender a las personas.



Diario hay casos de pacientes con COVID-19 en ese hospital ubicado al sur de Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, por lo que se requiere vacunar a personal que está haciendo frente a la enfermedad; no obstante, el personal médico acusó influyentismo en la selección del personal que recibe la vacuna.



Mencionaron que la vacunación para personal de ese hospital empezó el pasado 12 y 13 de enero, fueron alrededor de 6 camiones que trasladaron al personal del hospital al Campo Militar No.1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



’La plantilla aquí es de 5 mil trabajadores, esos camiones no son ni un turno, pero el punto es que solo vacunaron a unos pocos dignos allegados a los directores, no se llevaron al personal que ve COVID directamente, de hecho, hubo quejas severas porque fue evidente el influyentismo.



’A médicos que están en el TRIAGE respiratorio no los vacunaron, pero al director, subdirectora, personal de sistemas y nutrición ya están vacunados. También al jefe de enseñanza lo vacunaron, pero se les pasó vacunar a médicos residentes que son carne de cañón, pero los directivos ya están vacunados’, denunciaron.



Aseguraron que los directivos y mandos encargados de elaborar los listados de los candidatos a la vacuna se han resistido a transparentar las listas y los criterios de selección, lo que tiene molestos a los médicos y enfermeras que dan la batalla contra el virus.



’Para nosotros sí es influyentismo e ineficiencia del personal encargado de indicar a quién se debe vacunar porque vacunaron a mucho personal que ni siquiera está con pacientes COVID. Nos indigna el hermetismo con el que manejan todo porque solo evidencia la desorganización que hay y hasta corrupción’, señaló personal que pidió omitir sus nombres por miedo a represalias.