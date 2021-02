Personal médico, ¿desprecio u olvido?

Un tercio de personal de salud ha muerto

Sin seguro de vida, ni un reconocimiento

Ni la 4T paga la satisfacción de salvar vidas





No desprecies a nadie; un átomo hace sombra

Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC) filósofo y matemático griego







México cerró 2020 con 2 mil 687 defunciones de personal de salud a consecuencia de la Covid-19, fueron reconocidas por el gobierno federal. Somos una de las 5 naciones del mundo, donde a médicos, enfermeras, personal sanitario, camilleros y otros destacados héroes que luchan contra la pandemia en la línea de fuego, de frente y no tras un escritorio.



De acuerdo con el Inegi, hay 365,980 personas ocupadas como médicos en México, que en promedio trabajan 40 horas a la semana y ganan 102.46 pesos por hora trabajada. Casi 72% trabaja en el sector público y el resto en los servicios médicos privados. La mayoría, egresados de casi 80 universidades en el país, donde se imparte la medicina.



En cuanto a hospitales, tenemos datos de 2009: Del total de hospitales, 1,182 son públicos y 3,172 privados. Del total de hospitales públicos, 718 atienden a la población sin seguridad social y el resto a la población con seguridad social. Alrededor de 86% son hospitales generales y el resto, hospitales de especialidad.



Aunque la cifra de fallecimientos del sector salud mexicano, actualizada al 25 de enero pasado, está por debajo de las 2 mil 921, de Estados Unidos, reportadas por The Guardian. Sin embargo, supera, por mucho, a otros países como Brasil (775), Reino Unido (620), India (573), Perú (385) o Italia (279).



A nuestros médicos les escamotean desde mascarillas, ropa para evitar contagios, guantes y otros utensilios. Esto podría ser ’peccata minuta’. Pese a su sacrificio personal, familiar y social, no les dan un seguro de vida por morir esta pandemia y, hasta los ponen en esperas bajo el sol para aplicarles una vacuna.



Si están enfermos, algunos de sus jefes les exigen presentarse en esas condiciones. Algunos han muerto por ello.



El desprecio contra el personal médico y de salud, es humillante. Mientras los promotores del voto por Morena, como los ’servidores de la nación’, ’los correcaminos’ y los superdelegados, tienen todo y hasta amasan enormes fortunas, nuestros verdaderos héroes mueren en la línea de fuego.



Lo hacen con nuestros ’próceres’, no están dedicados a la política, ni a medrar el presupuesto. Son auténticos ángeles que salvan vidas. Tanto en el sector público como en el privado. Cuando salvan una vida no distinguen a un chairo o a un fifí; ni a un poderoso o a un gentil; ni al político ni al científico. Como en el cristianismo, todos son iguales a los ojos de Dios; todos son iguales a los ojos de los médicos.



He visto el sufrimiento al perder a un paciente y la alegría de ver salir a otros caminando o en silla de ruedas, sanos y salvos.



A ellos, una reverencia y reconocimiento. Abandonarlos es una canallada.



PODEROSOS CABALLEROS



PRI: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, alias Alito, al inaugurar en compañía de René Juárez Cisneros, líder de la fracción parlamentaria tricolor, se lanzó contra los políticos morenistas. Los acusó de hacer de la incapacidad de la improvisación su manera de hacer política; están rebasados ante los retos del país. René dijo que la alianza del PRI, PAN y PRD busca construir una nueva mayoría legislativa que impulse verdaderos programas de reactivación económica.



HERRERA, OUTSOURCING: Se convirtió en necedad de Estado, el acabar con la subcontratación. Ayer, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que 1 de cada 4 empleos está bajo ese esquema y ’debe terminar esa ficción’. Dice que no están recibiendo los trabajadores la seguridad social adecuada y sería desastroso en caso que hubiera una pandemia. Seguramente el viaje a Cancún, donde se realizó la plenaria de diputados de Movimiento Ciudadano, confundió al secretario de Hacienda. Primero, si dice que no tienen una ’seguridad social adecuada’ es por falta de supervisión de las autoridades. Si no pagan los impuestos es por falta de supervisión de las autoridades. Y ’si hubiera una pandemia’, dijo Arturo, ’sería catastrófico’.



JUAN GALLARDO: Juan Cortina Gallardo fue electo presidente del Consejo Nacional Agropecuario para el periodo 2021-2023, con posibilidad de ampliarse por dos años más, al relevar de su cargo a Bosco de la Vega. La organización que está integrada por más de un millón y medio de productores y sector en el que trabajan siete millones de personas. El cambio de estafeta fue vía remota, por la Covid-19.







