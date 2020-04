Personal operativo del ISEEM en Nezahualcóyotl realizan paro laboral y se manifiesta a fuera se sus unidades de trabajo

Nezahualcóyotl Edo Méx.- Personal del ISEEM, se manifiesta a las afueras de sus centros de salud, en Ciudad Nezahualóyotl, para exigir al gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, dotar de medicamentos a las unidades así como, de equipo especial de protección e insumos, para atender a los posibles casos de Covid-19 que lleguen a presentarse en sus centros de salud.



La carencia es tal, que inclusive ellos mismos han tenido que comprar o mandar a hacer sus cubrebocas. Denunciaron que se les esta consignando a tender a los pacientes ’sin las medidas de protección necesaria’. No hay alcohol en gel y a los paciente crónico se nos indica que se le de medicamento para dos meses cuando no hay ni siquiera para el día de hoy. Convirtiéndose en un factor de riesgo ya que tiene que acudir cada 8 días para preguntar si ya se cuenta con el medicamento.



Al grito de ’No nos negamos a trabajar pero.. queremos insumos y medidas de protección’ de manera pacifica, se han apostado alas afueras de sus centros de trabajo los encargados del saludo. Lo único que están pidiendo, es contar con lo necesario para atender esta contingencia sanitaria.

Para los pacientes aseguran que es indigno ver a los encargados de la salud a fuera de las clínicas comunitarias, cuando en realidad es al Gobierno quien debería surtir medicamentos ya que en ocasiones no tiene para surtir nuestras recetas médicas y ahora con lo del coronavirus la pregunta sería ¿Cómo nos piensan atender? Dijo Carmela N, quien acude por sentirse mal de gripa. Ya que en estos momentos se ha hecho un llamado a la población para que acudan a su centro de salud, únicamente en un caso muy extremo dada la contingencia en la que se pide no salir de sus hogares.