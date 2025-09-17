Personal de PC de Ecatepec rescata a hombre que subió a torre de alta tensión

Rescate Urbano puso a salvo al afectado

Septiembre 17, 2025 16:43 hrs.
Ecatepec, Méx., Un hombre de 53 años de edad fue rescatado por elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec, el cual subió a una torre de energía eléctrica de 30 metros de altura, en la carretera Lechería-Texcoco, en Santa Cruz Venta de Carpio.

Una llamada telefónica alertó a la policía municipal sobre un sujeto que subió a la torre de alta tensión, en las inmediaciones de la Central de Abasto de Ecatepec, lo que fue visualizado por las cámaras del C7i de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec.

Personal de Rescate Urbano de Ecatepec acudió de inmediato al lugar y dialogó con el hombre, quien finalmente accedió a bajar de la torre de alta tensión.

El sujeto, de 53 años de edad, fue atendido por personal de la Dirección de Prevención del Delito y recibió apoyo de contención sicológica, pues se encontraba en shock.

El afectado relató a elementos de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas, de la policía de Ecatepec, que al parecer era perseguido por dos personas y subió a la torre de alta tensión para ponerse a salvo.

El hombre fue acompañado a su domicilio por el personal policiaco de Ecatepec, quienes lo entregaron a familiares.

