PES lanza convocatoria para mexiquenses comprometidos

Se publicará Convocatoria próximo domingo 24 de enero: El partido está comprometido a no esconder absolutamente nada de cuál es el criterio para seleccionar a los candidatos



El Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, lanzará convocatoria abierta para que mujeres y hombres mexiquenses se postulen a ocupar una de las 125 alcaldías y 45 diputaciones para la elección del próximo 6 de junio.



El objetivo del partido, postular a las y los mexiquenses que estén comprometidos con un cambio positivo en sus localidades, y por consiguiente en la entidad.



Asimismo, la convocatoria para el proceso interno de selección de precandidatas, así como de precandidatos del Partido Encuentro Solidario a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, se publicará el próximo domingo 24 de enero.



El registro para aspirantes a precandidatos será del 25 al 29 de enero en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; en Calle Galeana 712, Casi Esq. con Francisco Murguía, Colonia Francisco Murguía, Toluca México C.P. 50000.



Los requisitos para los aspirantes son: Acta de Nacimiento certificada (no mayor a tres meses de expedición); Credencial del INE original y copia (para cotejo), vigente y con domicilio actual; Curriculum Vitae; RFC con Homo clave; Formulario de Registro.



El PES está comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual, no se esconderán los criterios para seleccionar a los candidatos, de lo que se trata es de postular a las y los mejores perfiles para la entidad.