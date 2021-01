PES no lucrará en campañas con víctimas de covid-19: Isidro Pastor

Se minimizará el gasto electoral, afirma El dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, Isidro Pastor Medrano afirmó que ante la proximidad de las elecciones del 6 de junio, no se debe lucrar ni propiciar reuniones para evitar más muertes y contagios por COVID-19.



’El asunto de la pandemia lamentablemente nos ha pegado a todos y creo que habrá más de uno que se quiera aprovechar de esta circunstancia.



No nos vamos a meter en la vida interna de otros partidos, pero nosotros seremos escrupulosamente transparentes para llegar a la gente a través de las redes sociales tratando de que no se contamine.



Hago votos para que nadie se aproveche de esta circunstancia’. Vía Zoom, el dirigente del PES consideró que la entidad atraviesa por circunstancias severas en cuanto inseguridad, desempleo y salud, por eso dijo que el PES buscará una estrategia digital para no abusar de propaganda o muchas bardas pintadas.



Al anunciar que será el 24 de enero cuando el partido publicará la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos y candidatas tanto para los 125 ayuntamientos como para las 45 diputaciones locales, añadió que en el PES ’no somos de la idea ni llenar ni de contaminar el medio ambiente, creo que hoy las redes sociales no nos lo permiten y habremos de diseñar un mensaje que llegue’.



Explicó que del 25 al 29 de enero quienes aspiren a un puesto de elección popular podrán registrarse en Venustiano Carranza número 607 Oriente casi esquina con Pino Suárez, colonia Cuauhtémoc en Toluca.