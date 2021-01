PES OFRECE PISO PAREJO PARA ASPIRANTES A DIPUTADOS Y ALCALDES

El Partido Encuentro Solidario (PES) en el Estado de México, lanzó su convocatoria

abierta para que mujeres y hombres mexiquenses se postulen a ocupar una de las

125 alcaldías y 45 diputaciones para la elección del próximo 6 de junio.

’Nuestro método de selección y el piso parejo que hemos establecido para todos y

cada uno de los que aspiran a ocupar un cargo dentro del PES es lo que hace la

diferencia, nuestro dirigente estatal, lo ha mencionado: ‘estructura mata grilla’, es así

como será nuestro método de selección’, aseguró Nancy Toriz, secretaria general del

partido.

A través de una conferencia vía Zoom, afirmó que el tema del dedazo no existe en

este órgano político puesto que se plantean las mismas posibilidades para todos y

todas las mexiquenses que estén comprometidos con el cambio para sus localidades

y la entidad.

’Tengan confianza en el Partido Encuentro Solidario, no los vamos a defraudar, se los

decimos de frente y a la cara, no vamos a defraudar la confianza que tengan en el

PES, porque es la casa de todos’, añadió.

Nancy Toriz explicó que el registro para aspirantes a precandidatos será del 25 al 29

de enero en un horario de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; en Calle

Galeana 712, Casi Esq. con Francisco Murguía, Colonia Francisco Murguía, Toluca

México C.P. 50000. O pueden pedir informes al 5527813020 o al 7222063752.



Partido Encuentro

Solidario

’El proceso está dirigido para hombres y mujeres de buena fe que estén interesados

en participar en la vida política de nuestro estado’, expuso la secretaria general.

Los requisitos para los aspirantes a precandidatos son:

• Acta de Nacimiento certificada (no mayor a tres meses de expedición)

• Credencial del INE original y copia (para cotejo), vigente y con domicilio actual

• Curriculum Vitae

• RFC con Homoclave

• Formulario de Registro

• No haber sido condenados o tener sentencia ejecutoria

• Tener los 21 años cumplidos

• No ser ministro de culto

• Consejero o consejera electoral

• No estar inhabilitada (o) en el servicio público

La información completa estará disponible en la página oficial del partido que es

www.pesedomexorg.