PES, será contrapeso y dará la batalla a Morena en Campeche

Se registra como precandidato a gubernatura del estado el agrónomo Alberto Uc Hernández



Hace falta un buen gobierno y que sea con excelentes mujeres y hombres del Partido, señala



No hay ninguna duda, Campeche necesita un autentico servidor público, un legitimo ciudadano, un legalizo gobernante honesto e incorruptible; que ame a su tierra y respete las tradiciones de su pueblo.



No se puede dejar la gobernanza de una entidad tan importante a una persona que, por capricho o mandato de su superior, no tenga la intensión de aprovechar el potencial en maricultura, en la palma de aceite, en la producción de maíz, de leche, de carne, con el anhelo de lograr el desarrollo y crecimiento que por años han esperado los campechanos.



Ante la amenaza, cruel amenaza de que, Layda Sansores quiere gobernar Campeche, bajo el cobijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los habitantes de este próspero estado de la república, necesitan, no un político cien por ciento, más bien, una mujer o un hombre arraigados a la tierra y que, con dignidad defiendan el patrimonio de su entidad y la de sus habitantes.



El doctor en Economía Agrícola, Cruz Alberto Uc Hernández, entregó a la dirigencia nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), la solicitud de intensión de ser el precandidato de ese partido a la gubernatura de Campeche.



Luego de las pláticas que tuvo con la dirigencia nacional del PES, se decidió por este partido, al que consideró que, en corto tiempo, será quien sea el contrapeso y le de batalla a Morena.



En entrevista, el Presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana A.C., hizo un llamado a sus paisanos a participar en la vida democrática y en el desarrollo de las instituciones estatales, ’para que todos podamos encontrar en este maravilloso estado, que tiene un potencial en maricultura, en la palma de aceite, en la producción de maíz, leche, y de carne, el desarrollo y crecimiento que por años hemos anhelado’, observó.



Uc Hernández, profesor-investigador de tiempo completo y promotor de la Reforma Rural en México, resaltó que, con tantas bendiciones que tiene el estado en materia natural, ’lo que hace falta es un buen gobierno, y nos queda claro que Campeche, seguramente va a ser gobernado por los mejores de los mejores hombres y mujeres del Partido Encuentro Solidario’, determinó.



En espera



Ahora, indicó el ex Presidente de la Asociación Nacional de Economistas Agrícolas A.C., ’todo depende del número de precandidatos que se inscriban para la contienda interna; de no haber otro, en automático seré el candidato del PES a la gubernatura del Estado’, comentó.



El también ex Presidente del CEN de la Confederación Nacional Agronómica A.C., refirió: ’Cumplí al cien por ciento con los requisitos que solicita el PES a sus candidatos, por lo que no debe haber problemas para que se acepte y apruebe mi solicitud, pero si hubiese otros interesados, tampoco tengo inconveniente en ir a una contienda interna’, aseveró.



Cabe destacar que el Dr. Cruz Alberto Uc Hernández se graduó en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), como ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola MC. Fue promotor de la Reforma Rural en México, Presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana A.C., Delegado de la SAGARPA en Chiapas, en Sinaloa, y en Campeche.



Ocupo los cargos de: Asesor del Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria de México, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México A.C., Presidente del CEN de la Confederación Nacional Agronómica A.C., Presidente de la Asociación Nacional de Economistas Agrícolas A.C., Presidente de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria A.C y Presidente del Instituto de Capacitación y Consultoría Agroempresarial S.C.



En la Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ciencias Sociales- Escuela de Economía, como profesor-investigador de tiempo completo, impartió las cátedras de: Microeconomía, Macroeconomía, Formulación De Proyectos De Inversión, Política Agrícola, Desarrollo Regional, Planificación Del Desarrollo, Gerencia Pública, Teoría De Juegos, Matemáticas Y Estadística Para Economistas.