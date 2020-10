PES y la intromisión del poder invisible en Edoméx

’No ser nunca el objeto visible del poder, anhela el poder ’Fouché ’.



La construcción del concepto de democracia. Como lo hace con otros conceptos, dieter ofrece dos acepciones de democracia: la limitada ’vista como régimen, valores y reglas que lo caracterizan, y un concepto amplio que incluye, además, contenidos y resultados de la política’. Evidentemente, argumenta, la calidad de la democracia dependerá de concepto que se adopte. Esto, llevado a la perspectiva cuantitativa, que nutre de manera relevante los estudios de calidad de la democracia, conduce a un importante dilema. El debate se centra en lo que se quiere medir: la calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’.



Ciencia política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. ’hombre de lo cognitivo Dieter Nohlen, obrasen, Renania, Alemania...el sistema que se resiste a cambias a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas de espacios de elites , algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas.



Los grupos de poder en el Edomex y su convivencia con el jefe de jefes ’Atlacomulco’ con la elite de los Golden boy en su casa de la zona poniente del Edomex. Los cambios de la administración del gobernador del Mazo a la línea del centralismo federal, así como las acciones desde la ’REFORMA DE ESTADO’, Permite la proyección de encausar banderas locales y acuerdos a nombre del valle de México.



El fenómeno de la distribución del poder mediático en el 2018 y su término en el 2021, están viendo cómo se enquistan en la administración pública de las facciones caciquiles y las nuevas expresiones de consolidar su arribo en las regiones del Edomex: Los grandes municipios con sus circunstancias:



Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder un pri sin argumento de base a causa del error del actuar del saqueo y corrupción. .



El día 25 de octubre 2020, el Pes (partido encuentro solidario con Erick Flores delegado del estado de Morelos y el vínculo con Horacio Duarte Olivares a bloqueado su naturaleza de la 4T adherido al proyecto AMLO,) determinara su destino y la mano del GAPO mayor en apoderarse de este partido y poner a ricardo moreno al pes Edomex .su operador de Horacio duarte por instrucciones de Higinio presiona a negociar a ricardo moreno en el Pes. Este político de vida a las plurinominales y el que entrego al PRD en el 2009 y después se salieron de este partido e emigraron al mc donde su jefe se hizo diputado por Texcoco en esa elección quedo en 3er lugar Higinio, compro al mc la diputación local (2012-2015) que caro el costo político para el mc en el Edomex.



El bloque de no dejar pasar a jorge de la Vega a las Pes estatal. Y así como el partido del compañero Senador pedro haces líder sindical...la mano del poder invisible en acción . Pes su congreso nacional y su estructura.



La obtención de este partido de la alternativa de expresiones territoriales con identidad y arraigo sea loa esperanza de nuevos métodos de hacer política cercana a la gente. Su líder nacional del PES, Hugo Erick flores, y a causa de esta pandemia que está infectado, muy amigo de Horacio Duarte Olivares con ’EL GRUPO DEL GAP-EDOMEX " 2018.



La balanza de decisión con un verdadero proyecto con los cristianos, ya que la anterior dirigencia no cumplió los acuerdos llegando al poder en el 2018.



Hoy las circunstancias han cambiado en poder hacer política regional, reafirmar su registro como partido nacional, no se ha podido formalizar en el estado de México su dirigencia, se menciona varios, pero el más viable el profesor Jorge De la Vega texcocano y con una coalición de facto con las agrupaciones políticas sociales, permita ser competitivos y así con candidatos de perfiles honestos, eficientes en su quehacer político, el estado de México consta de 125 municipios, 45 diputaciones locales y con acuerdo nace otro distrito federal 42, el gobierno es priista por el gobernador Alfredo Del Mazo, así como ser el primer estado de la lista nominal de más de 11 millones de electores, en el proceso electoral serán perfiles de honestidad y arraigo en cada municipio, distrito.



La traición de Morena de reducir la representación de sus regidores, síndicos al 45 %, violentando el artículo 115 constitucional por una reforma secundaria de la ley orgánica municipal del Edomex. El costo político se expresara de una sociedad liquida en esta elección del 2021. SI A LA CON REGLAS CLARAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL. EL RETO SER PARTIDO DE ALTERNATIVA EN EL 2021.



Lo visible por las agendas del poder y colusión de poderes legislativo con grupos de intereses. Lo invisible de actuar a espaldas de su partido y provocando la acción de la participación política y el latente abstencionismo.



Los intereses territoriales de poder controlados por el gap-Edomex, con su candidato a la dirigencia nacional de mario delgado carrillo con sus padrinos como Higinio Martínez Miranda (TEXCOCO), Horacio Duarte, Delfina Gómez, Ricardo Moreno (TOLUCA), Maurilio Hernández (TULTITLAN), el operador del poniente del Valle de México y que representa la mayoría en el congreso local del Edomex, que votaron a favor a reducir los regidores y síndicos de 768 regidores y síndicos.