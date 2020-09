Pesa ausencia de Messi en primer entrenamiento de Koeman con Barcelona

+Conflicto laboral va en dirección de tribunales



+Barcelona debe preparar su temporada con o sin Leo, la cual inicia ante el Villarreal a finales de septiembre.



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Se sabía, pero no deja de generar impacto. Por diferencias contractuales, Lionel Messi, tras 17 años como titular indiscutible, no se presentó este lunes al primer entrenamiento del Barcelona con el nuevo técnico, el holandés Ronald Koeman, luego de la estrepitosa goleada 2-8 ante Bayern Munich en Champions League.



El rosarino, 33 años deedad, asegura ya ser agente libre con deseos de marcharse, mientras la institución catalana, apuntalada por La Liga, tiene la certeza de contar con un contrato vigente, de modo que si el jugador quiere irse debe pagar la formidable cláusula de 700 millones de euros.



Messi anticipó: acudir tanto el domingo a realizarse los estudios médicos obligatorios para detectar coronavirus, como presentarse al primer entrenamiento sería dar la razón al club azulgrana.



Mientras esto cobra dirección de tribunales, Barcelona debe preparar su temporada con o sin Leo, la cual inicia ante el Villarreal a finales de septiembre.



La Liga española anunció el lunes su calendario y la primera fecha quedó prevista para el segundo fin de semana de este mes. Pero los dos compromisos iniciales del Barça fueron aplazados, de modo que los azulgranas tengan tiempo suficiente de preparación tras participar en la fase final de la Liga de Campeones.



Todos los partidos se jugarán sin público. El futbol español confiaba en que se permitirá una cantidad reducida de aficionados, pero el país lidia con un repunte de casos de coronavirus.



De tal modo que la ausencia de la estrella rosarina pesó como nunca en el campo de prácticas, donde Koeman realizó su primera sesión con sólo 13 profesionales del primer equipo y seis jugadores del plantel B.



Las especulaciones no cesan sobre el desenlace de este conflicto legal entre Messi y la institución en la que se consagró. Algunos medios aseguran que el futuro está en la Liga Premier con el Manchester City.



Al respecto, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que le encantaría contar con el argentino, pues ¿quién no lo querría en su equipo?, pero también fue claro al afirmar que no existe ninguna posibilidad de ficharlo con los Reds.



Aunque elogió a Messi, también hizo pública su postura sobre su preferencia por el portugués Cristiano Ronaldo. Señaló que desde que se quedó sin el soporte de Iniesta y Xavi, Leo no ha conseguido nada importante.



’Cristiano podría retirarse en cualquier momento, ya lo ganó todo’, dijo Klopp; «títulos de clubes, con Portugal, trofeos individuales.’



Y comparó:



’Messi, en cambio, todavía tiene que dar mucho al futbol, no ha ganado nada importante para su selección, igual que desde la despedida de Xavi e Iniesta.’



(Con información del diario La Jornada)