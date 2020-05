Pesar en el arte sinaloense por la Muerte de la teatrista Mayra Amezcua

El arte y la cultura sinaloense se visten de luto ante el fallecimiento de la directora de teatro, actriz y bailarina Mayra Amezcua, ex miembro de grupo Sinalodanza, miembro destacada de Delta Teatro y directora de su propia compañía de teatro de títeres y monigotes con los que brilló en los escenarios sinaloenses y en festivales internacionales.



Papik Ramírez Bernal, Director General del Instituto Sinaloense de Cultura, comentó que es una perdida lamentable e irreparable que enlutece a la comunidad cultural sinaloense entre la cual Mayra era muy respetada, conocida y reconocida.



Mayra Amezcua (Culiacán 1968-2020) falleció este miércoles. Actriz, bailarina y coreógrafa, quien se inició en las artes escénicas en 1984 con el grupo Sinalodanza. Fundó y dirigió el grupo de danza contemporánea Contrapunto, y participó con el grupo Delta Teatro desde 1995, en montajes como ’¡Ay! vida no me mereces’, ’El niño perdido’, ’Auto sacramenclown’, ’Coyolim, las aventuras de un niño yoreme’ y ’Un arcángel para Culiacán’.



En colaboración con otros creadores realizó los montajes ’Jamasito miento’, ’El rayo de sol’ y ’El ángel de la voz dura’, entre otros. Participó en festivales y encuentros como el Encuentro Regional de Teatro del Norte, Encuentro de Teatro Breve (Almería, España) y el Taller Internacional de Títeres (Matanzas, Cuba), por mencionar algunos, así como en festivales culturales de Sinaloa.



Fundó además su propia compañía, que lleva su nombre, con la cual montó las obras Las aventuras en el rancho de Macorina y de Pancho ’El pequeño Pierre’, ’Una de Limón’, ’Domesticado por el Principito’, entre muchas otras.



En los últimos años fundó y dirigió el Festival de Teatros y Teatrinos, para llevar el teatro de títeres, sombras monigotes y clown a colonias y rancherías de Sinaloa.



La partida de Mayra Amezcua es una gran pérdida que oscurece el panorama cultural y artístico sinaloense. ¡Descanse en paz!