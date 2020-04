Pesca rivereña no está prohibida, precisa la alcaldesa Adela Román

La pesca rivereña no está prohibida en Acapulco, aclaró la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al precisar que la restricción de actividades náuticas aplica para embarcaciones menores de recreo y deportivas.



En entrevista, la alcaldesa indicó que la prohibición para actividades marítimas no incluye a quienes realizan la extracción de peces en el litoral de la costa guerrerense o lagunas, como una actividad económica primaria.



En un oficio emitido el 29 de marzo del año en curso, por la Capitanía de Puerto Regional de Acapulco, se precisa que no podrán hacerse a la mar embarcaciones para uso turístico recreativo y deportivo, recordó Román Ocampo.



La restricción entró en vigor el 30 de marzo, como parte de las medidas preventivas ’para la mitigación y control del coronavirus (Covid-19)’, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) instruyó a las capitanías del país cerrar los puertos a la navegación.



La restricción forma parte de las medidas preventivas para evitar contagios del nuevo Coronavirus, derivado del acuerdo que publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Secretaría de Salud con fecha 24 de marzo del año en curso.



Román Ocampo indicó que su gobierno mantiene supervisión estricta de las disposiciones y acuerdos establecidos con las autoridades de Salud federal y marítimas para evitar contagios por la contingencia.