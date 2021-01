Pese a 23 años sin título, ’no es momento de vender humo’: DT de Cruz Azul

+’Primero es hacer y después decir’, aclara



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Tras 23 años sin conseguir campeonato de liga, que se ha convertido en eterna maldición gitana, Juan Reynoso, recién nombrado técnico de Cruz Azul, prefiere mostrar congruencia. Sobre todo, bajo la premisa de que primero es hacer y después decir. Dejó claro que no es tiempo de ’vender humo’ y asegurar que ’seremos campeones aun siendo consciente de la sequía de títulos.’



’Todos lo han hecho (prometer un título), pero yo trato de llevar una hoja de ruta’, dijo en su primera conferencia virtual al frente del plantel celeste, rumbo a la jornada uno del torneo Guardianes 2021 contra Santos Laguna, al que visitarán mañana.



’Hemos tenido una sequía importante (de campeonatos de Liga) y sobre eso vamos a trabajar, iremos minuto a minuto para luego convencer a la gente de que puede ser posible. No quiero aventurarme a decir que este año es el bueno, trato de ser congruente’, agregó.



Reynoso es parte del último equipo campeón de Cruz Azul en el torneo de Invierno 1997. El ex defensa recordó las circunstancias en las que consiguieron ese trofeo, cuando tenían 17 años sin ganar. Aunque se habían coronado en la Copa Mx y Concachampions.



’En aquel momento decían que no había ganado nada Cruz Azul, pero teníamos una Copa México y una Concachampions y después conseguimos el título del torneo local. Ahora ya hay dos cetros de Copa y también de Concacaf, pero el más importante es el de Liga’, aseveró.



Pese al ayuno de títulos locales, Reynoso aseguró que La Máquina no ha perdido grandeza e incluso ahora hay más aficionados que cuando jugaba, aunque están dolidos los seguidores, la directiva y la Cooperativa.



Reveló que, para evitar distracciones ante la presión sobre el equipo, ’pedí a los jugadores liberarse de las redes sociales, hoy deben disfrutar la convivencia y el trabajo.’



Aunque dijo estar motivado por la disposición de los elementos en esta primera semana de entrenamientos bajo su mando, aceptó que es poco probable plasmar su estilo en el duelo del domingo contra los Guerreros. ’Nadie tiene una varita mágica ni cambiaremos de la noche a la mañana, se verá con el correr de los meses.’



Respecto a los refuerzos, dijo que aún analizan a los jugadores de casa y prefirió no ahondar en la posible salida de Pol Fernández y Walter Montoya. ’No descartamos a nadie, el jugador que se compró es un activo y vamos a ver cómo se mueve el mercado.’



Reynoso, quien conoció la esencia del equipo cuando era jugador, indicó que espera el respaldo de la directiva, liderada ahora por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, encargados de los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa.



’Conozco la historia de la Cooperativa, es trabajo en equipo y eso baja en cascada al plantel de futbol. Más allá de los líos extracancha, todos los cruzazulinos sabemos de esta esencia. Espero que con esa creencia todos empujemos en el mismo barco.’



La Máquina hizo oficial la salida del delantero Milton Caraglio, quien llegará al conjunto de Atlas.



Al respecto, Reynoso consideró este movimiento como una baja importante, ’queríamos tenerlo pero la coyuntura marcaba beneficio para el jugador, ojalá le vaya bien.’