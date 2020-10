Pese a altas colegiaturas, el Tec financiaba investigación con Conacyt

Investigadores del Tecnológico de Monterrey denunciaron la cancelación de apoyos económicos que administra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).



Por medio de un comunicado, las y los científicos denunciaron que en días recientes el Conacyt notificó a la universidad privada que no renovarán el convenio institucional y el programa de estímulos económicos. Les será retirado el apoyo económico que recibían por parte del Conacyt al contar con una beca como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) .



’Si bien la cancelación del estímulo económico no nos ha sido notificada en lo individual como investigadores, consideramos que una medida de tal naturaleza implicaría una afectación clara de derechos humanos y un trato discriminatorio’, señalaron.



Las personas inconformes aseguraron que esta decisión atenta directamente contra el desarrollo de la investigación en México, además que puede representar serios retrocesos en el ámbito de la educación, la tecnología y el bienestar social.



"No puede pasarse por alto que muchas y muchos de nosotros optamos por un plan de vida ligado a la investigación y dependemos de manera importante del estímulo que otorga el Conacyt (…) Este tipo de decisiones podrían generar las pérdida de perfiles valioso", mencionaron los Investigadores Del Tec De Monterrey mediante un comunicado.



De esta manera, la comunidad científica pidieron a las autoridades revertir la decisión y mantener un diálogo de relevancia de la inversión en ciencia y tecnología.



El mandatario ha asegurado que la erradicación de estos fideicomisos no implica desaparecer los apoyos a científicos, deportistas y artistas, sino de eliminar estructuras burocráticas y revisar que el dinero lo reciba quien realmente lo necesita.



De acuerdo con el nuevo reglamento del SNI establece que no sólo los apoyos económicos se darán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, sino que en ’orden de prioridad’ serán para los científicos o tecnólogos de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas.



Directivos de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). han explicado que algunas de las cláusulas de dichos convenios establecen, entre otros puntos, que la institución educativa debe invertir anualmente en investigación una cantidad similar a la que recibe el conjunto de sus profesores como miembros del SNI.



AMLO ha señala que con la eliminación de estos fondos se generará un ahorro de 68 mil 400 millones de pesos. Con información de REPORTE ÍNDIGO





Mensaje de las y los profesores investigadores del Tecnológico de Monterrey pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (#SNI) pic.twitter.com/hMzSyH5W8J — Tecnológico de Monterrey (@TecdeMonterrey) October 26, 2020